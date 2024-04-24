Türkiye’nin en kalabalık 10 ili açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait nüfus verilerini paylaştı. Bu veriler doğrultusunda Türkiye'nin en kalabalık illeri de ilçeleri de belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun nüfus verilerine göre Türkiye'nin en kalabalık 10 ili belli oldu. İşte iğne atsan yere düşmeyecek illerimiz...

10 . Kocaeli

9 . Gaziantep

8 . Şanlıurfa

7 . Adana

6 . Konya

5 . Antalya

4 . Bursa

3 . İzmir

2 . Ankara

1 . İstanbul

En fazla nüfusa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı, 2023

Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı

Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı. En kalabalık ilçenin nüfusu ise 57 ili geride bıraktı.

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) paylaştığı listede dikkat çeken veriler yer aldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 nüfusuyla listede Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak öne çıktı. Esenyurt, nüfus olarak 57 ili geride bıraktı. Bu ilçede kilometrekareye 3 bin 49 kişi düşüyor. Listede yer alan diğer ilçeler;

İstanbul - Pendik 741 bin 895 kişi yaşıyor.

İstanbul - Bağcılar 744 bin 351 kişi yaşıyor.

Adana - Seyhan 792 bin 536 kişi yaşıyor

İstanbul - Küçükçekmece 805 bin 930 kişi yaşıyor.

Gaziantep -Şehitkamil 839 bin 553 kişi yaşıyor.

Bursa - Osmangazi 884 bin 451 kişi yaşıyor.

Gaziantep - Şahinbey 936 bin 351 kişi yaşıyor

Ankara - Keçiören 942 bin 884 kişi yaşıyor.

Ankara - Çankaya 949 bin 265 kişi yaşıyor.

Nüfusu en az olan il 86 bin 47 kişi ile Bayburt oldu

Bayburt, 86 bin 47 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 89 bin 317 kişi ile Tunceli, 92 bin 819 kişi ile Ardahan, 148 bin 539 kişi ile Gümüşhane ve 155 bin 179 kişi ile Kilis takip etti.

En az nüfusa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı, 2023

Türkiye'de kilometrekareye 111 kişi düşerken İstanbul'da 3 bin 13 kişi düştü

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 111 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 582 kişi ile Kocaeli ve 373 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 19 kişi ile Ardahan ve 21 kişi ile Erzincan izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 60, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 360 olarak gerçekleşti.