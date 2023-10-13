Türkiye'nin enerji devi konkordato istedi

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden, Adana merkezli, rüzgâr ve güneş enerjisi alanında çalışmalar yapan Göktekin Enerji AŞ konkordato istedi.

Adana merkezli rüzgâr ve güneş enerjisi alanında Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Göktekin Enerji AŞ konkordato talebinde bulundu.

10 Ekim tarihinde Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda üç aylık geçici mühlet kararı çıktı.

HalkTv'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, şirket faaliyetlerinin denetimi için Denetçi Eda Özdemir, Hukukçu Ömer Korkut, Mali Müşavir Ramazan Şengül geçici konkordato komiser heyeti olarak atandı.

Şirketin konkordatoya başvurma sebebi, taşeron bir firma ile yaşadığı sorun sonrası çıkan mahkeme kararı piyasada ‘şirketin darboğaza düştüğü’ söylentilerine neden oldu.

Şirketin borca batık olmadığını öne süren Göktekin Enerji AŞ Avukatı İbrahim Birkan Taşkireç “Konkordatoya başvurduktan sonra bile hem çek ödemesi hem kredi ödemleri yapıldı. Şirketin yaşadığı sorun mali sıkıntısından kaynaklanmıyor” iddiasında bulundu. Şirket aleyhine çıkan olumsuz bir karar karar nedeni ile sancılı bir sürecin içine girildiğini aktaran Av. Taşkireç “Haksız yere şirket aleyhine alınan bir karar oldu. Bu karar sonrası, bazı bankalar şirkete yönelik harekete geçti ve bir panik ortamının oluşmasına neden oldu. Öyle ki, vadesi Mart 2024 olan kredi için dahi ihtiyati haciz kararı alındı” dedi. Diğer banka ve alacaklıların da harekete geçebilme olasılığının güçlendiğini aktaran Av. Taşkireç “Durum böyle olunca, bu yola başvurduk” dedi.