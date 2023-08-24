Türkiye'nin riski primi 2 yılın en düşük seviyesinde
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 25 seviyesine çıkarmasının ardından Türkiye'nin kredi risk primi 394 baz puana indi.
Hafize Gaye Erkan yönetimindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), seçim sonrası üst üste üçüncü kez faiz artırdı. Haziranda faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkaran Merkez, temmuzda ise faizi yüzde 17,5'e çekmişti. Bugün ise piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir artışa giden Merkez Bankası yönetimi, faizi 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı. Bu gelişme sonrası Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.
ATILAN ADIMLAR MEYVELERİNİ VERİYOR
Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan liderliğindeki yeni ekonomi yönetiminin 3 aylık süreçte attığı adımlar meyvelerini vermeye başladı. Ekonomide rasyonel politikalara dönülmesi kısa sürede etkisini göstermeye başladı.
TÜRKİYE'NİN KREDİ RİSK PRİMİ 394 BAZ PUANA İNDİ
Temmuz ayında 400 puanın altına gerileyen Türkiye'nin kredi risk primi, Merkez'in faiz artışı sonrası 20 baz puan daha gerileyerek 394 baz puana indi. Böylece Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü.
MOODY'S TÜRK BANKALARININ GÖRÜNÜMÜNÜ YÜKSELTMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir hamle yapmıştı. Moody's, Türk bankacılık sistemi için görünümü negatiften durağana çevirmişti.
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