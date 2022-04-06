Türkiye’ye enflasyon uyarısı

Daha ne olabilir ki derken... Standard & Poor’s'tan Türkiye'deki rekor üstüne rekor kıran enflasyon için bir kötü tahmin daha geldi...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Ülke Notları Direktörü Maxim Ribnikov önümüzdeki günlerde enflasyonu kontrol altına almanın Türkiye için daha da zor olacağını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) martta resmi enflasyonu aylık yüzde 5,46, yıllıksa yüzde 61,14 verdi. Bu rakam, son 20 yılın da zirvesi.

Bağımsız sosyal bilimcilerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göreyse söz konusu ayda yıllık enflasyon 142,68’e ulaştı.

S&P, Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu ‘B+’ olarak teyit ettiğini, ülkenin yerel para cinsinden kredi notunu ise ‘BB-‘den ‘B+’ya indirildiğini açıklamıştı.

BloombergHT’ye konuşan Ribnikov, özetle şunları dedi:

Yerel ve yabancı para birimi kredi notu Türk hükümetinin ve yerel para biriminin notu demek oluyor. Burada TL’yle olan borç bakılıyor. Yerel ve yabancı para birimi arasındaki farklılık çok nadir görülen bir şey, şu an 137 hükümete bakıyoruz bunların sadece 12’sinde böyle bir durum var.

Kendi para birimi bağımsız bir şekilde dış değerlerden etkilenmeden yönetmesi veya faizlerini dış değerlerden bağımsız olarak belirlemesinden bahsediyoruz. Devlet artan bir şekilde müdahalelerde bulundu. Aralık’taki adımlarla döviz kuru dengelenmeye çalışıldı. KKM’lerin uygulandığını gördük. Bu noktada döviz kurunu etkileyen çalışan durumlar olduğunu gördük.Rusya ve Ukrayna’daki gelişmeleri takip edersek önümüzdeki günlerde enflasyonu kontrol altına almak daha zor olacak çünkü enerji ve buğday fiyatları çok önemli ama temel olarak Merkez Bankası’nın güvenilirliği azaldı.