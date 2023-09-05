Türkiye'ye Irak petrolünün vanası kapatıldı

Irak'tan Türkiye'ye petrol akışının ekimden önce yeniden başlaması beklenmiyor.

Irak’ın kuzeyinden Türkiye’ye petrol akışının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ekim’de yapmayı planladığı Bağdat ziyareti öncesinde başlaması öngörülmüyor.

Uluslararası Ticaret Odası’nın (ICC) tahkim kararında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 2014 ile 2018 yılları arasında Türkiye’ye doğrudan yaptığı izinsiz petrol ihracatı nedeniyle Türkiye’yi Irak hükümetine 1,5 milyar dolar tazminat ödemeye mahkûm etmesinin ardından Türkiye 25 Mart’ta Irak’ın kuzeyinden petrol akışını durdurmuştu.

Nisan ayında Irak, ICC tahkim kararının uygulanması için ABD’deki federal mahkemeye başvurdu.

ERDOĞAN’IN ZİYARETİ BU YÜZDEN Mİ ERTELENDİ?

Kaynaklar, bu davanın çözümünde ilerleme kaydedilememesinin Erdoğan’ın ilk olarak ağustosta yapmayı planladığı Bağdat ziyaretinin ertelenmesine yol açan unsurlardan biri olduğunu belirttiler.

Üst düzeydeki bir Türk yetkili, Erdoğan’ın hâlâ Bağdat’ı ziyaret etmeyi planladığını ve “bir anlaşma imzalanmasını istediğini” ancak “şu ana kadar Irak tarafından beklenen somut adımların henüz atılmadığını” ve bunun da yavaş ilerlemeye neden olduğunu ifade etti.

Kaynak, Türkiye’nin istediği adımlardan birinin ABD’nin açtığı davanın durdurulması olduğunu ve bu nedenle Erdoğan’ın ziyaretinin ekim ayında planlandığını sözlerine ekledi.

Irak Dışişleri Bakanlığı yetkilisi bir diğer kaynak ise “Şu ana kadar Ankara’dan Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Bağdat’a ne zaman geleceğine dair kesin bir takvim almadık” dedi.

Kaynak, görüşmenin tarihine ilişkin olarak, “Birçok çetrefilli konu nedeniyle beklenenden daha uzun bir zaman gerektiren enerji konularındaki görüşmelerin başarılı bir şekilde gelişmesine bağlı olarak bu ayın sonu ya da daha büyük olasılıkla ekim ayı olabilir” dedi.

EYLÜLDE BAŞLAMASI OLASI DEĞİL

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan Iraklı bir petrol yetkilisiyse, Bağdat ve Ankara’daki enerji yetkililerinin “karmaşık tartışmalar” yürüttüğünü, petrol akışlarının yeniden başlamasının “en zor mesele” olduğunu belirterek, akışların bu ay yeniden başlamasının “olası olmadığını” ekledi.

Görüşmelere yakın Iraklı iki petrol yetkilisi, Türkiye’nin ayrıca ICC tahkimi kapsamında Irak’a ödenecek tazminatın azaltılması için bir uzlaşma arayışında olduğunu söyledi.

Iraklı kaynaklar daha önce Türkiye’nin Irak’tan 2018’den sonraki dönemi kapsayan ihracatla ilgili ikinci bir tahkim davasından vazgeçmesini istediğini söylemişlerdi.

Türkiye Cumhuriyet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı konuya ilişkin sorulara henüz cevap vermedi.

Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre IKBY, boru hattı üzerinden Türkiye’nin Ceyhan Limanı’na petrol akışının durdurulmasından bu yana yaklaşık 4 milyar dolar kaybetti.

Reuters