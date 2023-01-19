Uber Kurye İstanbul’da başladı
Global teknoloji platformu Uber, anlık paket teslimatı yapılabilen “Uber Kurye” hizmetini İstanbul’da başlattı.
19 Ocak tarihinden itibaren Uber ayrıcalığı ile İstanbul’da hızlı, kolay ve güvenli anlık paket teslimatı yapılabilecek. Uber Kurye ile gönderilecek paketler, Uber uygulamasında belirtilecek adresten teslim alınır ve iletilmek istenen adrese teslim edilir. Uber kullanıcıları, uygulamada bulunan ‘Paket gönder’ seçeneğine ek olarak, ‘Paket al’ seçeneğini de kullanarak belirttikleri adresten paket aldırıp teslimat adresine ulaştırabilir.
Uber, bu yeni ürün lansmanına özel tüm kullanıcılarına UBERKURYE kodu ile yalnızca İstanbul’da geçerli 70 TL’ye kadar bir adet ücretsiz paket teslimatı hediye ediyor. Uber uygulamasında bulunan Cüzdan sekmesindeki Promosyonlar bölümüne UBERKURYE kodunu ekleyerek ücretsiz teslimattan faydalanılabilir. Kampanya, 31 Ocak tarihine kadar kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçerlidir.
Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “Dünya’da 37 ülkede ve 371 şehirde faaliyet gösteren Uber Kurye’yi İstanbul’da başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. Uber Kurye ile tüm Uber kullanıcıları paketlerini anlık olarak kolayca gönderebilir. Kurye iş ortaklarımızla işbirliği içerisinde hayata geçirdiğimiz bu yeni hizmetin İstanbulluların hayatını kolaylaştıracağına inanıyoruz” dedi.
Uber Kurye nasıl çalışır?
- Uber uygulamasını akıllı telefonunuza indirin ve kayıt olun.
- Uber uygulamasında bulunan ‘Paket’ seçeneğine tıklayın ve ‘Paket gönder’ veya ‘Paket al’ seçenekleri arasından almak istediğiniz hizmeti seçin.
- Teslimat için gerekli alım ve gönderim adres bilgilerinizi girin ve paketinizin kuryenize teslimat için hazır olduğundan emin olun.
- ‘Kurye’ seçeneği ile devam edin
- İstenilen bütün bilgileri doldurun ve gönderinizi onaylayın.
- Güncel gönderi durumunu takip edebilmek için yolculuğunuzu alıcı veya gönderici ile paylaşın.
- E-fatura’nızı almak için Yardım bölümünden Uber ile iletişime geçerek fatura bilgilerinizi paylaşabilirsiniz.
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