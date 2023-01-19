Uber Kurye İstanbul’da başladı

Global teknoloji platformu Uber, anlık paket teslimatı yapılabilen “Uber Kurye” hizmetini İstanbul’da başlattı.

19 Ocak tarihinden itibaren Uber ayrıcalığı ile İstanbul’da hızlı, kolay ve güvenli anlık paket teslimatı yapılabilecek. Uber Kurye ile gönderilecek paketler, Uber uygulamasında belirtilecek adresten teslim alınır ve iletilmek istenen adrese teslim edilir. Uber kullanıcıları, uygulamada bulunan ‘Paket gönder’ seçeneğine ek olarak, ‘Paket al’ seçeneğini de kullanarak belirttikleri adresten paket aldırıp teslimat adresine ulaştırabilir.

Uber, bu yeni ürün lansmanına özel tüm kullanıcılarına UBERKURYE kodu ile yalnızca İstanbul’da geçerli 70 TL’ye kadar bir adet ücretsiz paket teslimatı hediye ediyor. Uber uygulamasında bulunan Cüzdan sekmesindeki Promosyonlar bölümüne UBERKURYE kodunu ekleyerek ücretsiz teslimattan faydalanılabilir. Kampanya, 31 Ocak tarihine kadar kredi kartı ile yapılan ödemelerde geçerlidir.

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, “Dünya’da 37 ülkede ve 371 şehirde faaliyet gösteren Uber Kurye’yi İstanbul’da başlatmanın heyecanını yaşıyoruz. Uber Kurye ile tüm Uber kullanıcıları paketlerini anlık olarak kolayca gönderebilir. Kurye iş ortaklarımızla işbirliği içerisinde hayata geçirdiğimiz bu yeni hizmetin İstanbulluların hayatını kolaylaştıracağına inanıyoruz” dedi.

Uber Kurye nasıl çalışır?