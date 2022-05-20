Ünlü ekonomistten korkutan uyarı: ''Milyonlarca insan işsiz kalacak''

Türkiye'deki ekonomik dar boğaz git gide büyürken ünlü ekonomist Uğur Civelek Türkiye'yi bekleyen yeni tehlikeyi "iflas dalgası kapıda. Milyonlarca kişi işsiz kalacak" diyerek duyurdu.

Birgün'den Rıfat Kırıcı'nın haberine göre, ekonomist Uğur Civelek iktidarın günü kurtarma politikalarının sonucu olarak krizin kalıcılaştığını belirtti. Civelek, 2018 yılındakinden çok daha ağır bir konkordato ve iflas sürecinin kapıda olduğunu söyledi. Durumu kurtarmanın mevcut sistem içerisinde mümkün olmadığını çöküşün kaçınılmaz olduğunu aktardı.

CDS değerlerindeki hızlı artışı değerlendiren Civelek şöyle konuştu: “Türkiye’ye bakmadan önce genel bir değerlendirme yapmak lazım. Enflasyon tüm dünyada yükselişe geçiyor ve 6 ay önce enflasyon için geçici denirken artık kalıcı olduğu anlaşıldı. Tüm dünya faiz artırıyor. Enerji ve gıda fiyatlarındaki tırmanış büyük sıkıntılar yaratacak. Enflasyonist baskı kalıcı ve güçlü. Yaratmaya çalıştıkları sakinleşme havası sahte. Bu durumda Türkiye’nin kırılganlığı da riski de artıyor. Ancak Türkiye’deki siyasi irade küresel değişimi anlayamayacak kadar kapasitesiz olduğu için risk ve kırılganlık katlanıyor.”

Birkaç ay sonrasında dahi ne olacağını kestirmenin güç olduğunu aktaran Civelek günü kurtarma politikalarının ülkeyi çöküşe sürüklediğine belirtti. İktidarın dünyayı okuyamadığını aktaran Civelek “Yanlışı gören bir siyasi irade yok, kafasının dikine gidiyor.

ENFLASYON ‘KUDURACAK’ İŞSİZLİK FIRLAYACAK

Türkiye’deki kırılganlığın ve riskin daha da yükseleceğini belirten Civelek “Cumhuriyet tarihinin en ağır krizi yaşanıyor. Krizi derinleştirmek için uğraşıyorlar sanki” yorumunda bulundu. Civelek şunları söyledi: “Kurun yükselişi, faiz yükseltmemekte direnmek, CDS’deki yükseliş bir şey anlatıyor. Türkiye’de enflasyon da işsizlik de yükselecek. CDS, risk ölçer. Bu iflas riskidir yani batma riskiniz artıyor demektir. Bunu gören arkasına bakmadan kaçar, paranızın değeri de çöker, enflasyon da kudurur.”

İFLAS DALGASI KAPIDA SİSTEM ÇÖKECEK

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan konkordato ve iflas sürecini hatırlatan Civelek sözlerini şöyle noktaladı: “Günü kurtarmak pahasına sorunları ağırlaştırdık. Yeni bir iflas süreci kapıda. Ortalığa para saçarak, konkordato süreçleriyle bu engellenemez. Enflasyon, işsizlik kaçınılmaz. Türkiye’de siyaset artık çözüm merci değil. Mevcut ekonomik sistem içerisinde bilinen yöntemlerle hiçbir çözüm yok. Tüm ekonomik sistemin çöktüğü bir sürece giriyoruz. Toplumsal hareketler kaçınılmaz. Yeni bir dönem başlayacak.”

Cari Açık: Merkez Bankası (TCMB) Mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerine göre Mart’ta cari açığın 5,55 milyar dolar oldu. 12 aylık cari açık ise 24,2 milyar dolar.

Döviz Kuru: Amerikan Merkez Bankası’nın faiz artırımı ve cari açığın açıklanması gibi etkenlerle döviz kuru yukarı doğru hız kazandı. Dolar 16 liranın üzerine çıktı Euro 17’ye dayandı.

Enflasyon: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici enflasyonu nisanda yıllık yüzde 70 oldu. Üretici enflasyonu çok daha vahim bir hal alarak yüzde 122 gerçekleşti. Aradaki fark tehlikeyi gösteriyor.

CDS verileri: Kredi risk primi (CDS) faiz indiriminin başladığı geçen eylül ayından bu yana 2 katına çıktı. CDS eylül ayında 357, nisan ayında ise 580 puandı. Son olarak 12 Mayıs’ta 709 puana fırladı.