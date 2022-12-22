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Ünlü gazeteci yeni asgari ücreti açıkladı

Ünlü gazeteci yeni asgari ücreti açıkladı
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Yeni asgari ücret bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Habertürk yazarı Sevilay Yılman, asgari ücretin açıklanmasına saatler kala rakam verdi.

Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret bugün belli olacak. Asgari ücrete zam oranı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.  A Haber'in haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete yapılacak olan zam miktarını öğle saatlerinde kameraların karşısına geçerek kamuoyuna duyuracak. 

Erdoğan, Bakan Bilgin'le görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i asgari ücret gündemiyle kabul etti. Kritik görüşme sona ererken artık gözler bugün Erdoğan'ın açıklayacağı rakama çevrildi.

Sevilay Yılman: Asgari ücret 8 bin 200 TL
Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Twitter hesabından Erdoğan'ın açıklayacağı asgari ücretin 8 bin 200 TL olacağını duyurdu. Sevilay Yılman, "Bence 10 bin TL'nin altı her halükarda hüsran. Ama duyumlarım 8200 civarı bir rakamı açıklayacak Cumhurbaşkanı… Sizce ne olur?" diye yazdı...

Erdoğan'dan Türk-İş'in talebine yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ'in 9 bin lira talebiyle ilgili de şunları söylemişti: 

"Herkesin her söylediği ile adım atamayız. Bizim sırtımızda küfe var. Küfe olmayanlar rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz." 

Asgari ücret net 5 bin 500 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

 

Etiketler sevilay yılman asgari ücret
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