Varlık Fonu rafineri kuracak

Anadolu Ajansı’nın (AA) TVF’den edinilen bilgiye dayandırdığı habere göre, “Türkiye Varlık Fonu’nun yaklaşık 10 milyar dolar (57 milyar lira) yatırımla Adana’nın Ceyhan ilçesinde kuracağı rafineri ve petrokimya kompleksinin inşasına, tasarım ve mühendislik çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2021’de başlanacak” dendi.

Türkiye’nin rafineri ürünü ithalatı geçen yıl itibarıyla 21 milyon ton olarak gerçekleşti. Petrokimya ürünlerinde ihtiyacın yüzde 80’inden fazlası ithal edilirken, 2018’de bu alanda 13 milyar dolar (74 milyar lira) dış ticaret açığı verildi.