Varlık Fonu yeni Genel Müdürü belli oldu

Türkiye’nin en önemli kamu kurumlarını bünyesinde barındıran Varlık Fonu'nda yönetim kurulunda yer alan Arda Ermut, Zafer Sönmez'in yerine Genel Müdürü oldu.

Bünyesinde kamu bankaları dahil 20 kamu şirketini bulunduran Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) Genel Müdürü değişti.

Hali hazırda Zafer Sönmez’in oturduğu koltukta bundan sonra Arda Ermut görev yapacak. Kasım 2020’de Varlık Fonu yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrılan Ermut, 4 ay sonra genel müdür olarak geri dönmüş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Sönmez görevinden alınarak, yerine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığını yürüten Arda Ermut atandı.

ARDA ERMUT KİMDİR?

1980 yılında Karaman'da doğan Arda Ermut, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 2004 yılında mezun oldu ve 2005 yılında İstanbul'da Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak profesyonel kariyerine başladı.

Başbakanlık bünyesindeki kariyerine kuruluşunda da rol aldığı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nda devam etti. 2007 yılında Ajansta Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya

başlayan Ermut, kurum içerisinde tüm ara pozisyonlarda görev alarak önce Daire Başkanlığına, 2015 yılında ise Başkanlığa atandı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sürecinde Yatırım Ofisinin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde konumlandırılması çalışmalarını yürüttü ve 2018 yılında Ofis Başkanlığına getirildi.

Arda Ermut Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı görevini Şubat 2020 yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu'na bıraktı.

Eylül 2018’den bu yana Türkiye Devlet Varlık Fonu’nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam eden Ermut, bu görevinden 2020 Kasım ayında ayrılmıştı.

Haziran 2019’da Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Ermut THY İcra Kurulu’nda da üç üyeden biri olarak görev yapıyor.

İyi derecede İngilizce bilen Ermut, evli ve iki çocuk babası.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDOĞAN

TVF'nin yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oturuyor.

Yönetim kurulundaki diğer isimler ise şöyle: Erişah Arıcan, Hüseyin Aydın, Rifat Hisarcıklıoğlu, Fuat Tosyalı, Burak Dağlıoğlu ve Zafer Sönmez.

2016 yılında kurulan Varlık Fonu, 12 Eylül 2018'de Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı.

20 ŞİRKET, 2 LİSANS, TAŞINMAZLAR…

TVF, 8 farklı sektörden 20 şirket, 2 lisans ve taşınmazlardan oluşan varlık portföyüne sahip. Söz konusu şirketler ve lisansların isimleri şöyle:

Ziraat Bankası, HalkBank, Vakıfbank, Borsa İstanbul, Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat Emeklilik, Platform AŞ, Botaş, Türkiye Petrolleri, TVF Enerji, TVF Rafineri ve Petrokimya, Türk Hava Yolları, PTT, İzmir Alsancak Limanı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Eti Maden, TVF Maden, Nakit Karşılığı Şans Oyunları Lisansı, At Yarışı Düzenleme ve Bahis Kabul Etme Lisansı, Türksat, Türk Telekom (yüze 5 hisse)

Fon, Haziran 2020'de yaptığı açıklamayla, İsveçli Telia'nın yüzde 24'lük hissesini satın alarak Turkcell'in kontrolünü eline aldığını duyurmuştu.