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  3. 16 Nisan 2019 17:21

Vatandaş alamayınca soğanlar yeşerdi

Yüksek fiyattan alıcı bulamayan soğanlar cücükleyince pazarcılar cücüklemiş soğanların fiyatını 2,5 liraya kadar düşürdü.

Vatandaş alamayınca soğanlar yeşerdi
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Mutfağın olmazsa olmazı soğan semt pazarlarında 10 liraya alıcı bulamayınca, elde kalan soğanlar yeşerdi. Pazarcılar 'cücüklü soğanları' asfaltta kasalara koyarak kilogram fiyatını 2,5 liraya kadar düşürdü.

Pazar tezgâhlarında yerini alan sebze ve meyvenin fiyatları vatandaşın tadını kaçırmaya devam ediyor. Edirne’deki semt pazarlarında da yüksek fiyatlar dikkat çekiyor. Kabak ve salata 4, domates 7,5 ile 10, çarliston biber 12, fasulye, 10, kıl sivri biber 20, patlıcan 6, kuru soğan 6 ile 10, patates 6 ile 8 lira arasında satılıyor.

“BU KADAR PAHALILIKTA İŞLER NASIL OLACAK?”

Pazarda tezgâh açan esnaf da vatandaş gibi pahalılıktan yakındı. 30 yıllık esnaf 48 yaşındaki Tamer Mandacı, “Ben bu kadar pahalılık görmedim. İşler nasıl olacak? Bol bol oturuyoruz. Pazar bomboş. Gelen 5 liralık istiyor. Kuru soğan 10 lira olmuş patates deseniz öyle. Herkes sitem ediyor. İnşallah ucuzlayacak. Tadımız kaçtı” dedi.

ETİKETLERDE YARIM KİLO FİYATI

Pazarcılar kiloyla satışa hasret kaldıklarını, vatandaşın dikkatini çekmek için fiyat etiketlerini yarı fiyatına düzenlediklerini belirtti.

SOĞANIN FİYATI PAHALILIKTAN UCUZLADI

Zam şampiyonu kuru soğan, 10 liraya alıcı bulamayınca, elde kalan soğanlar yeşerdi. Pazarcılar da ‘cücüklü soğanları’n kilogram fiyatını 2,5 liraya kadar düşürdü.

Sözcü

mutfak , vatandaş , soğan
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