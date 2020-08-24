Vatandaşın borcu 766 milyar lirayı buldu

54 sayfalık raporda çeşitli konulara yer verildi. Konulardan ilgi çeken bir tanesi, Batık Kredilere ilişkin ayrıntılar oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı Haftalık Bilgilendirme Raporu’nda 'Batık Krediler'e ilişkin şunlara yer verildi:

Zamanında ödenmediği için takibe alınan krediler ise son hafta da 651 milyon lira azalarak 150,4 milyar lira oldu. Tahsili gecikmiş alacaklarda yıl başından bu yana ise 1,8 milyar lira azalma yaşandı. 2019 yılı sonunda yüzde 5,7’ye kadar yükselen tahsili gecikmiş alacakların toplam kredilere oranı yüzde 4,5’e geriledi.

Ancak bu gerilemenin altında bankaların donuk alacaklarına ilişkin 90 gün olan asgari gecikme süresinin, salgına karşı alınan önlemler kapsamında 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere 180 güne çıkarılmış olması yatıyor. Diğer bir ifadeyle bankalar vadesi 180 günden fazla geçmemiş alacaklarını tahsili gecikmiş alacak olarak kaydetmiyor.

Kredi stokunda yaşanan artışın daha çok küçük ve orta boy işletmelerle, tüketicilerin kullandığı kredilerden kaynaklandığı gözleniyor. Kredilerdeki bu büyüme, üretimi ve yatırıma yönelik olmadığı için ekonomide bir büyümeye yol açmıyor aksine son aylarda enflasyonda yaşanan artışın temel nedenini oluşturuyor.

KOBİ’LERİN BANKA BORCU 820 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

Yaşanan salgın sürecinden en fazla etkilenen küçük ve orta boy işletmelerin bankalara olan kredi borçları tırmanmaya devam ediyor.

BDDK’nın verilerine göre KOBİ’lerin bankalara olan kredi borçları 24-30 Temmuz haftasında 8,8 milyar lira daha artarak 30 Temmuz itibariyle 819,8 milyar liraya kadar yükseldi.

KOBİ kredilerinde yıl başından bu yana ise 204,4 milyar liralık (yüzde 33,2 oranında) büyüme yaşandı.

KOBİ’lerin zamanında ödeyemediği kredi borçları 61,8 milyar lirayı çıktı.

YURTTAŞIN BANKALARA BORCU 766 MİLYAR

Yurttaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları da hızlı yükselişini sürdürüyor. Yurttaşın borcu 24-30 Temmuz haftasında bankaların “Bayram Kredisi” kampanyalarının da etkisiyle 14 milyar lira daha artarak 766,2 milyar liraya ulaştı. Söz konusu hafta içerisinde tüketici kredileri 10 milyar lira artarken kredi kartı borçlarında ise 4 milyar liralık artış yaşandı.

Tüketici kredisi ve kredi kartı borçları yıl başında bu yana ise 176 milyar lira arttı. 30 Temmuz itibariyle 766,2 milyar liraya tırmanan bu borcun 641,5 milyar lirası tüketici kredilerinden, 124,7 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Yılbaşından bu yana tüketici kredileri 167 milyar lira artarken, kredi kartı borçlarındaki artış ise 8,7 milyar lira oldu.

Salgının ilk haftalarında azalan talep nedeniyle tüketici borçları azalırken, daha sonra kamu bankaları öncülüğünde başlatılan teşvikli kredi kampanyalarıyla gelir seviyesi düşük ailelere de Hazine destekli KGF kefaletiyle temel ihtiyaç kredisi kullandırılmaya başlanması tüketicilerin hızla borçlanmalarına yol açtı.