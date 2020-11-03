Vergi ve cezalara 2021 yılında gelecek zam oranı belli oldu

Her yıl ekim ayı yurt içi üretici fiyat endeksinin on iki aylık ortalama değerine göre belirlenen yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 9.11 oldu. Buna göre vergi harç ve cezalara 2021 yılında yüzde 9.11 oranında zam gelmesi bekleniyor.

Yüzde 9.11 oranında uygulanacak zamdan sonra 2021 yılında pasaport harçlarının şu şekilde olması bekleniyor:

6 aylık pasaport için harç bedeli 208,30 TL’den 227,27 TL’ye çıkacak.

1 yıllık pasaport için harç bedeli 304,40 TL’den 332,13 TL’ye çıkacak.

2 yıllık pasaport için harç bedeli 497 TL’den 542,27 TL’ye çıkacak.

3 yıllık pasaport için harç bedeli 705,90 TL’den 770,20 TL’ye çıkacak.

TRAFİK CEZALARI

2021 yılında yeniden değerleme oranında artırılan trafik cezalarının da şu şekilde olması bekleniyor:

Emniyet kemeri kullanmamanın cezası 132 TL’den 144 TL’ye çıkacak.

Seyir halindeyken cep telefonu kullananlar 288 TL yerine 314 TL ödeyecek.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası da 288 TL’den 314 TL’ye yükselecek.

Alkollü araç kullanmanın ilk cezası 1.228 TL’den 1.339 TL olurken, ikinci ceza 1.539 TL’den 1.679 TL’ye çıkacak.

Alkol testine itiraz etmenin cezası ise 3.516 TL’den 3.836 TL’ye çıkacak.

