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  3. 22 Ağustos 2020 14:58

Yabancı bankacıdan Türkiye açıklaması: Türk Lirası istikrar kazanacak

İsveç'in önde gelen bankalarından SEB'in Ekonomi Strateji Başkanı Per Hammarlund, Türkiye'nin doğalgaz keşfiyle Türk Lirası'nın istikrar kazanacağını söyledi.

Yabancı bankacıdan Türkiye açıklaması: Türk Lirası istikrar kazanacak
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İsveç devlet radyosu SR, Türkiye'nin Karadeniz'deki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedilmesini okuyucularına analistlerin değerlendirmeleriyle duyurdu.

“Türkiye tarihinin en büyük doğal gazını buldu" başlığını kullanan SR'ye açıklamada bulunan Hammarlund, doğal gazın bulunmasının Türkiye'nin uzun vadede borçlanma ihtiyacını azalacağını ve Türk lirasının istikrar kazanacağını belirtti.

Türkiye'nin enerjiden dolayı cari açığına dikkati çeken Hammarlund, “Ülke yerli enerjisini üretebilirse cari açık kapanır. Türk lirası da istikrar kazanırken, yurt dışından borçlanmaya ihtiyaçta daha da azalır" yorumunda bulundu.

 

 

 

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