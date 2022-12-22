Yabancılar 195 milyon dolarlık hisse sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 195,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Aralık haftasında net 195,1 milyon dolarlık hisse senedi, 3,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 3,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 9 Aralık itibarıyla 26 milyar 36,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 16 Aralık'ta 27 milyar 382,1 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 188 milyon dolardan 1 milyar 200 milyon dolara yükselirken, ŞBS stokları ise 97,3 milyon dolardan 93,5 milyon dolara indi.