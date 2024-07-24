Yapı Kredi Almanya'da banka satın aldı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Yapı Kredi, Almanya'da faaliyet gösteren Bankhaus J. Faisst'ini satın aldı.
Yapı Kredi, Almanya'da faaliyet gösteren Bankhaus J. Faisst'in ("BHF") hisselerinin tamamını 7,5 milyon euro bedelle satın aldı.
Bankadan yapılan açıklamada satın alma işleminin ardından 60 milyon euroluk da sermaye artırımı yapılacağı belirtildi.
Banka ağustos ayı itibarıyla adını Yapı Kredi Almanya olarak değiştirecek.
Banka Almanya ve Türkiye arasında ithalat ve ihracat yapan firmalara da çözüm ortaklığı sunacak .
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol