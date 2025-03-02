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Yemekhane ücretlerine yapılan zamlar ''yok artık'' dedirtti

Yemekhane ücretlerine yapılan zamlar ''yok artık'' dedirtti
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Türkiye'de 2025 yılı zam olup vatandaşların üstüne yağmaya devam ederken son fahiş zamlardan üniversite yemekhanelerindeki yemek ücretleri de nasibini aldı ve üniversite yemekhanelerine ypaılan zam oranı yüzde 150'yi aştı.

Öğrenciler aylık olarak ödenen KYK kredi/burs ücreti geçen yıl 2 bin TL iken 2024-2025 yılı için yüzde 50 zamlanarak 3 bin TL’ye çıkarıldı. 

Cumhuriyet gazetesinden Mert Öner'n haberine göre

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa geçen yılın başlarında 21 TL olan yemekhane ücretine yüzde 133 zam yaparak 49 TL’ye yükseltti. Bir öğrenci sadece okul yemekhanesinde iki öğün yemek yiyebilmek için günlük 100 TL olan KYK ücretinin 98 TL’sini harcıyor.

Bunun üzerine KYK yurtlarının en ucuzu olan 6-8 öğrencinin kaldığı aylık ücreti 517.50 TL olan 1. tip yurt odalarının ve 381 TL olan İstanbulkart Aylık Öğrenci Abonmanı ücretini de ekleyince öğrenciler sadece en temel ihtiyaçları için borçlu duruma düşüyor.

Günlük yapılan hesaba göre en ucuz yurt, abonman ve iki öğün yemekhane ödemesini yapan bir öğrencinin günlük harcaması 127.95 TL oluyor. Yani bir öğrenci sadece barınmak, beslenmek ve ulaşım hakkı için her ay 838 TL borca girmek zorunda.

Söz konusu üniversitelerin yemekhanelerine yüzde 153’e kadar zam geldi. En az zam oranı yüzde 66 ile Marmara Üniversitesi’nde yapıldı. Yemekhanelerine en az yüzde 100 zam yapan üniversiteler ise Yıldız Teknik, İstanbul Teknik, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Boğaziçi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar ve İstanbul Medeniyet üniversiteleri oldu. İstanbul’da devlet okullarındaki ortalama bir öğün yemek ücreti ise 36.3 TL oldu.

Cumhuriyet

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