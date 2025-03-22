Yemeksepeti'nin indirim ve kupon istatistikleri açıklandı

Türkiye'de enflasyonun da etkisiyle kullanıcıların daha bütçe dostu seçeneklere yönelmeye başladıklarını bildiren Yemeksepeti CEO'su Mert Baki, platform üzerinden veirlen her 2 siparişten birinin indirim ya da kuponla tamamlandığını açıkladı.

Yemeksepeti CEO’su Mert Baki, Üst Düzey programında Arzu Maliki’nin konuğu oldu. Baki, 2024’ün şirket açısından hem ciro hem sipariş büyümesi bakımından öne çıktığını ve kullanıcı tercihlerinde belirgin değişiklikler gözlemlediklerini açıkladı.

Mert Baki, 2024 yılının Yemeksepeti için yaklaşık yüzde 30 sipariş büyümesi, ciro tarafında ise yaklaşık yüzde 130’luk artışla kapandığını kaydederek, bu büyümenin içinde yüksek gıda enflasyonunun etkisinin de hissedildiğini dile getirdi. Pandemi sonrasında başlayan büyüme döneminin sürdüğünü aktaran Baki, kullanıcı davranışlarının da önemli ölçüde değiştiğini belirtti.

Baki, konuya ilişkin paylaşımında, “Öncelikle Türkiye'de enflasyonun da etkisiyle kullanıcılarımızın daha bütçe dostu seçeneklere yönelmeye başladıklarını görüyoruz. Yedikleri malzemeleri daha ekonomik mutfaklardan seçiyorlar, tercihlerde daha fazla indirim, kupon, kampanya var. Her iki siparişten birinin indirimli veya kuponla olduğunu görüyoruz.” ifadelerini kullandı.