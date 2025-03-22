  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Türkiye'deki geçim derdi online yemek siparilerine işte böyle yansıdı

Yemeksepeti'nin indirim ve kupon istatistikleri açıklandı

Yemeksepeti'nin indirim ve kupon istatistikleri açıklandı
Güncelleme:

Türkiye'de enflasyonun da etkisiyle kullanıcıların daha bütçe dostu seçeneklere yönelmeye başladıklarını bildiren Yemeksepeti CEO'su Mert Baki, platform üzerinden veirlen her 2 siparişten birinin indirim ya da kuponla tamamlandığını açıkladı.

Yemeksepeti CEO’su Mert Baki, Üst Düzey programında Arzu Maliki’nin konuğu oldu. Baki, 2024’ün şirket açısından hem ciro hem sipariş büyümesi bakımından öne çıktığını ve kullanıcı tercihlerinde belirgin değişiklikler gözlemlediklerini açıkladı.

Mert Baki, 2024 yılının Yemeksepeti için yaklaşık yüzde 30 sipariş büyümesi, ciro tarafında ise yaklaşık yüzde 130’luk artışla kapandığını kaydederek, bu büyümenin içinde yüksek gıda enflasyonunun etkisinin de hissedildiğini dile getirdi. Pandemi sonrasında başlayan büyüme döneminin sürdüğünü aktaran Baki, kullanıcı davranışlarının da önemli ölçüde değiştiğini belirtti.

Baki, konuya ilişkin paylaşımında, “Öncelikle Türkiye'de enflasyonun da etkisiyle kullanıcılarımızın daha bütçe dostu seçeneklere yönelmeye başladıklarını görüyoruz. Yedikleri malzemeleri daha ekonomik mutfaklardan seçiyorlar, tercihlerde daha fazla indirim, kupon, kampanya var. Her iki siparişten birinin indirimli veya kuponla olduğunu görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

 

 

Etiketler Yemek yemeksepeti sipariş yemek siparişi online sipariş internetten yemek siparişi internetten sipariş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin ''Ahmet Baba''sı Müge Anlı'da eski eşinin dolandırdığı engelli kadına hediye araba! Türkiye'nin ''Ahmet Baba''sı Müge Anlı'da eski eşinin dolandırdığı engelli kadına hediye araba! İmamoğlu'nun gözaltına alındığı an Leman'ın kapağında İmamoğlu'nun gözaltına alındığı an Leman'ın kapağında Muharrem İnce kararını verdi; o da sahalara iniyor Muharrem İnce kararını verdi; o da sahalara iniyor Soğuğa, yağmura, kara bir kez daha veda edin! Hava çok hızlı ısınacak! Soğuğa, yağmura, kara bir kez daha veda edin! Hava çok hızlı ısınacak! Meral Akşener'in neden çıtının çıkmadığı belli oldu! Meral Akşener'in neden çıtının çıkmadığı belli oldu! Topuk kanı alınmadığı için kayyum atanan bebek davasında karar çıktı Topuk kanı alınmadığı için kayyum atanan bebek davasında karar çıktı Gözaltındaki İmamoğlu'ndan nezarethanede dikkat çeken hamle Gözaltındaki İmamoğlu'ndan nezarethanede dikkat çeken hamle Antalya'da da protesto, biber gazı, tazyikli su ve gözaltılar var! Antalya'da da protesto, biber gazı, tazyikli su ve gözaltılar var! Özel'den skandal iddia: ''Soruşturmanın kilit ismi aynı gün serbest bırakıldı!'' Özel'den skandal iddia: ''Soruşturmanın kilit ismi aynı gün serbest bırakıldı!'' Diyanet'e akıl almaz sorular: Mini etekli kadına bakmak için Diyanet'ten izin istediler! Diyanet'e akıl almaz sorular: Mini etekli kadına bakmak için Diyanet'ten izin istediler!
Canlı yayında Erdoğan'a yüklendi, ''korku büyük, Saray'dakinin uykusu kaçmış'' dedi Canlı yayında Erdoğan'a yüklendi, ''korku büyük, Saray'dakinin uykusu kaçmış'' dedi Saraçhane fena karıştı; göstericiler İBB binasına sığınmak zorunda kaldı Saraçhane fena karıştı; göstericiler İBB binasına sığınmak zorunda kaldı İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri: Hepsi 1,5 milyon TL'den ucuza satılıyor! İşte Türkiye'nin en ucuz otomobilleri: Hepsi 1,5 milyon TL'den ucuza satılıyor! Bülent Ersoy gece yarısı özel olarak restoran açtırıp sahur yaptı! Bülent Ersoy gece yarısı özel olarak restoran açtırıp sahur yaptı! ''Analiz sonuçları temiz çıktı'' denmişti, 1,5 ay sonra bir hamle daha ''Analiz sonuçları temiz çıktı'' denmişti, 1,5 ay sonra bir hamle daha Çiftçinin tarlasını ''masal diyarına'' çeviren bu yöntemi yüzlerce ağacı kurtardı! Çiftçinin tarlasını ''masal diyarına'' çeviren bu yöntemi yüzlerce ağacı kurtardı! ''CHPKK'' eleştirileri sonrasında Tanju Özcan'dan ülkücülere zor soru! ''CHPKK'' eleştirileri sonrasında Tanju Özcan'dan ülkücülere zor soru! MHP, iktidarın CHP'ye kayyum atama planını açıkladı MHP, iktidarın CHP'ye kayyum atama planını açıkladı Bergüzar Korel'den duygulandıran veda: ''Çok ani ve acı oldu'' Bergüzar Korel'den duygulandıran veda: ''Çok ani ve acı oldu'' İmamoğlu'nun avukatı ''imzasız savunma skandalı'' için ''ilgililere'' teşekkür etti! İmamoğlu'nun avukatı ''imzasız savunma skandalı'' için ''ilgililere'' teşekkür etti!