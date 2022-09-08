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Yeni iPhone tanıtılmıştı: Yeni iPhone'un ne kadarı vergi?

Yeni iPhone tanıtılmıştı: Yeni iPhone'un ne kadarı vergi?

Türkiye satış fiyatı 39 bin 999 lira olarak belirlenen iPhone 14 Pro'dan alınacak vergi miktarı dudak uçuklattı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de tanıtımları merakla beklenen Apple, dün akşam iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerini tanıttı. 

Youtube’dan canlı olarak yayınlanan programda iPhone 14’ün fiyatını 799 dolar, iPhone 14 Plus fiyatını ise 899 olarak açıklandı. Türkiye'de ise iPhone 14 30.999 TL, iPhone 14 Plus 34.999 TL, iPhone 14 Pro 39.999 TL ve iPhone 14 Pro Max 43.999 TL'den satışa çıkacak.

iPhone 14'ün Türkiye fiyatı belli oldu

iPhone 14 Plus'ın fiyatı bugünkü dolar kuruyla 16 bin 395 TL'ye denk gelmesine rağmen Türkiye satış fiyatının 34.999 TL olarak açıklanmasının nedeni ise vergiler. Yani Apple CEO'su Tim Cook, eğer iPhone modellerinden herhangi birini Türkiye'den almak isterse, kendi satış fiyatlarının iki katından da fazla bir ücret ödemek zorunda kalacak. 

Apple'ın son lansmanının ardından Türkiye'de fahiş vergiler bir kez daha gündeme geldi. Özellikle günümüzde artık bir ihtiyaç olan akıllı cep telefonlarının halen lüks kategorisinde sayılması tepki çekiyor. 

 Vergi uzmanı Ozan Bingöl de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye satış fiyatı 39.999 lira olarak belirlenen #iPhone14Pro nun yaklaşık 20.000 lirası vergilerden oluşmaktadır. (Kültür Bakanlığı Payı + TRT Bandrol Ücreti + Özel Tüketim Vergisi + Katma Değer Vergisi) Verginin, vergisinin, vergisini ödüyoruz ama yine de yetiremiyoruz…" ifadelerine yer verdi. 

Etiketler iPhone yeni iPhone iPhone tanıtım iPhone fiyatı
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