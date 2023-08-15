Yeni Yamaha Xmax 250 Türkiye'de

Yamaha'nın namı tüm dünyayı saran MAX ailesinin en yenileri XMAX 250 ve XMAX 250 Tech MAX ağustos ayı itibari ile Yamaha Motor Türkiye yetkili bayilerinde yerini aldı.

Yamaha Motor Sport Scooter segmentinde dünyada ve Türkiye’de MAX ailesi ile rakipsiz ilerleyişini sürdürüyor. Namı tüm dünyayı saran MAX ailesinin en yenileri XMAX 250 ve XMAX 250 Tech MAX ağustos ayı itibari ile Yamaha Motor Türkiye yetkili bayilerinde yerini aldı. Yeni XMAX 250 şehirli karizması, teknolojisi, ekonomisi ve yenilenen özellikleri ile yine çok konuşulacak... En çok beklenen özellik geldi; yepyeni TFT ekran ile akıllı telefon bağlantısı, XMAX kullanıcısının sürüş anında dünyayla bağlantıda kalmasını sağlayacak... Yeni teknolojik donanımlarla öne çıkan modeller sürüş deneyimini hazla buluşturuyor.

En çok satan scooter olma serüveni...

MAX ailesinin serüveni 2001 yılında üretilen TMAX ile başladı ve bu tarih ‘Sport Scooter’ serisinin başlangıcı sayıldı. Yine bu aile için tarihi gelişme 2006 yılında XMAX ailesinin tanıtılmasıyla yaşandı. Başlangıçta 250 cc'lik bir model sunulurken bunu 125 cc ve 400 cc'lik motosikletler izledi. Yamaha, farklı yolculuk türlerine, bütçelere ve sürüş deneyimlerine uygun eksiksiz bir ‘Sport Scooter’ serisinin geliştirilmesine öncülük ederek seyahat etmenin yeni yolunu tüm dünyaya gösterdi. XMAX tamamen yeni bir pazarın kapılarını açarak kullanıcıya günlük sürüş için eğlenceli, şık ve ekonomik, hafta sonları için ise dinamik, sportif ve eğlenceli bir sürüş imkânı sundu ve sunmaya devam ediyor. Yamaha yirmi yılda tüm dünyada 750.000'den fazla TMAX ve XMAX scooter satışına imza attı.

En çok tercih edilen scooter olmaya devam edecek.

Yamaha Motor, Türkiye motosiklet pazarında da 30.000 adetten fazla XMAX 250 modeli satışı ile sınıfının liderliğini elinde bulunduruyor ve scooter trendlerini belirliyor. MAX DNA’sı ile yenilenen bağlantılı XMAX 250 ve XMAX 250 Tech MAX, Türkiye’deki motosiklet sürücüleri tarafından en çok tercih edilen Maxi Scooter modeli olmaya devam edecek. Pazarın yeni XMAX 250 ile hareketleneceğini belirten Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Hakan Kaya, “Türkiye 250 cc scooter pazarında yılın ilk 6 ayında yaklaşık 11 bin adet satış gerçekleşti, burada payımız yüzde 25. Bu yıl sonunda payımızı yüzde 50 artırmayı hedefliyoruz. Bu segmentte öncülüğümüzü devam ettiriyoruz. Özellikle şehirli insanın tüm ihtiyaçlarına çözüm olan XMAX ailesi teknolojisini sürekli geliştirerek mobilitenin en çok tercih edilenleri arasında başı çekmeye devam edecek. Motosiklet değişen ekonomik koşullar ve çevresel faktörler nedeni ile artık sadece hobby olmaktan çıktı ve bir ihtiyaç haline geldi. Motosiklet pazarı son 3 yılda çok hızlı bir büyüme trendine girdi. Bu ilgi özellikle iş yaşamının daha mobil hale gelmesi, büyük şehirlerden küçük şehirlere göçün artması ile daha hobi odaklı yaşamın öne çıkması ve motosikletin merkezileşmesi, akaryakıt fiyatlarındaki artış, şehir trafiğindeki yoğunluk gibi nedenlerle en üst seviyeye ulaştı. Tabi bu arada arz talep dengesinde de ciddi kırılmalar söz konusu. Biz Yamaha Motor Türkiye olarak stok tutmadan tüm gelen motosikletleri satışa sunuyoruz. Ancak global anlamda üretimde hammadde kaynaklı yaşanan sıkıntılar talebe yetişilmesine engel oluyor. Hammadde ve tedarik zincirindeki sorunlar birçok sektörde yaşanıyor. Talepte çok ciddi artış var. Son dönemde motosiklet bir yatırım aracı oldu. Bu da gerçek kullanıcıların ürüne ulaşmasını engelliyor. Tedarikte talebe yetişilmese de aslında ciddi bir üretim var. 2022’nin satışlarına göre yüzde 30 artış söz konusu. Fırsatları değerlendiriyoruz, özellikler Rusya Ukrayna savaşı sonrası Kuzey Avrupa’daki talep daralması nedeniyle bazı modelleri Türkiye’yi getirdik. Yine de talebe yetişemiyoruz. Bu sorunların 2024 yılında toparlanacağını düşünüyoruz” dedi. Kaya, üründe sağlanan premium yaklaşımların müşteri odaklı hizmet yaklaşımları, bayi konumlandırması ve servis hizmetleri ile de devam ettiğini iletirken; müşteri memnuniyetine odaklanmış, farklı deneyimler yaşatmak üzerine projeler geliştiren bir Yamaha olarak tüketiciler ile güçlü bir bağ kurulduğunu vurguladı.

Yeni dinamik ve fütüristik gövde...

XMAX 250’nin ön karenajı, fütüristik ve sıkı bir görünümle yollarda rakipsiz bir duruş kazandırmak için yeniden tasarlandı. Düz ön kenara sahip daha açılı üst paneller güçlü bir görünüm sunarken karenaj, yeni tasarlanmış amortisör kapakları ile tamamlanıyor. Cesur ve sportif yeni görünüm, sürücü yoğun trafikteyken diğer yol kullanıcıları tarafından açıkça görülebilecek şekilde ön camın her iki yanında daha yükseğe monte edilmiş sinyallerle güçlendirildi.

Yeni radikal X şeklinde far ve stop lambası...

XMAX 250, bu yeni modele özgü X şeklinde çarpıcı bir far/pozisyon lambası düzeniyle yeni ve radikal bir görünüm sunuyor. Ultra modern görünüm, yepyeni tasarımlı gövdeye mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor ve 2023 modelini diğer modellerden ayıran, fark edilebilir ve fütüristik bir duruş kazandırıyor.

Yere daha kolay erişim sağlayan yeni sele...

Yeni XMAX 250 Tech MAX'ın selesi, yere daha kolay erişim sağlayarak daha konforlu bir sürüş deneyimi sunmak üzere yeniden tasarlandı. Scooter, selenin önündeki konik şeklinin yenilenmesiyle dur/kalk trafik koşullarında daha da keyifli bir deneyim sunuyor. Sürücüler, geniş sele altı bagaj bölmesini erzaktan spor malzemelerine kadar her şeyi taşımak için kullanabiliyor ve park halindeyken bu bölmeye 2 kapalı kaskı yerleştirebiliyor. XMAX 250 Tech MAX, iç tasarımın lüks hissine katkıda bulunan altın detaylı dikişlere sahip özel bir deri sele kılıfı ile daha şık hale geldi. Aynı yüksek kaliteli malzeme, birinci sınıf bir his ve uyumlu bir görünüm sunan bagaj bölmesi kapaklarında da kullanıldı. İç kısım şık görünüm sunan bir çift ayaklık ve deri sele kılıfıyla birlikte Tech MAX'a özel bir karakter kazandırdı.

Yenilenen XMAX 250 Tech MAX: Daha fazla teknik özellik isteyen sürücüleri için tasarlandı.

Şehirli insanın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için yeniden tasarlanan XMAX 250 Tech MAX yeni dünyanın mobil olma kıstaslarına uyum sağlayarak akıllı bağlantı özellikleri ile yeni kimliğine büründü. Artık kullanıcılar sürüş halindeyken hayatla bağlantısını koparmayacak. XMAX 250 Tech MAX, Sport Scooter'lar arasındaki en etkileyici gösterge panellerinden biriyle donatıldı. Bu kapsamlı gösterge panelinde, sürücüye akıllı telefon bağlantısı sağlayan tamamen yeni, yüksek teknolojili, 4,2 inç, renkli ve çok temalı TFT bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Bu ekran aynı zamanda yerleşik bir navigasyon sistemi olarak da kullanılabiliyor. Yerleşik İletişim Kontrol Birimi (CCU), scooter ile kullanıcının akıllı telefonu arasında Bluetooth bağlantısı sağlıyor ve Yamaha'nın ücretsiz MyRide uygulaması indirildikten ve cihaz makineyle eşleştirildikten sonra çeşitli işlevlere erişilebiliyor. Sürücüler Garmin StreetCross uygulamasını akıllı telefonlarına yükleyerek ve İletişim Kontrol Ünitesine bağlanarak 4,2 inç renkli TFT bilgi-eğlence ekranından Garmin navigasyon sistemini kullanabiliyor.

Ayrı 3,2 inç LCD hız göstergesi...

Yeni 4,2 inç TFT ekranın üzerinde yer alan 3,2 inç LCD hız göstergesi, daha fazla netlik için bilgi eğlence ekranından ayrı tutuldu. Hız göstergesinin ayrı tutulması, sürücünün yeni TFT göstergede hangi ekranın seçildiğinden bağımsız olarak hızı ve diğer önemli çalışma verilerini her zaman görebilmesini sağlarken çok temalı TFT'deki işlevleri değiştirmesine de olanak tanıyor.

Saf MAX Genleri Taşıyan XMAX 250

Aynı dinamik yeni gövde ve X şeklinde radikal LED far/stop lambasının yanı sıra yeni sele şekli ve geliştirilmiş fren hissi de dahil olmak üzere çeşitli şasi geliştirmelerinin yapıldığı yeni XMAX 250; harika görünümü, güçlü performansı, mükemmel değeri ve saf MAX genleriyle yüksek teknik özellikli bir Sport Scooter arayan sürücüler için ideal bir makine...

Akıllı telefon bağlantılı yeni 4,3 inç LCD gösterge...

XMAX 250 sürücüleri, yeni bir İletişim Kontrol Ünitesi (CCU) aracılığıyla akıllı telefon bağlantılı yeni 4,3 inç LCD göstergeyle her sürüşte arkadaşlarıyla, aileleriyle ve iş arkadaşlarıyla iletişim halinde kalabiliyor. Ekranda telefonun pil durumu, bağlantı durumu, otomatik zaman ayarlaması, gelen arama, cevapsız arama ve alınan mesajlar gibi bilgiler gösteriliyor. Yamaha'nın ücretsiz MyRide uygulaması indirilerek ve Bluetooth aracılığıyla bir akıllı telefona bağlanılarak çok sayıda teknik bilgiye ve çalışma bilgisine erişilebiliyor.