Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber: 30 Euro limiti sıfrılanıyor!

Güncelleme:

Türkiye'de 30 Euro'luk gümrüksüz online alışveriş limitinin sıfırlanması gündemde. Limitin kaldırıması halinde, alışverişlerin üzerine var olan tarifeyle birlikte KDV ve ÖTV gibi vergiler de eklenecek.

Türkiye’de posta ve hızlı kargo yoluyla yurtdışından yapılan alışverişlerde, 30 Euro’luk basitleştirilmiş vergi uygulaması sona eriyor. Düzenleme hayata geçtiğinde tüm ürünler normal ithalat rejimine tabi olacak ve türüne göre gümrük vergisi, yüzde 20 KDV, gerekirse ÖTV ile ek masraflar uygulanacak.

'30 EURO’LUK LİMİTİN SIFIRLANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA SÜRÜYOR'

Ekonomim’de yer alan habere göre, Çin merkezli Temu ve Shein gibi platformların Türkiye’de aylık satışlarının 300 milyon dolara ulaştığını, her gün yaklaşık 10 milyon dolarlık ürün girişi olduğunu belirtti. Mevzuata aykırı ürünlerin de bulunduğuna dikkat çeken kaynaklar, “30 Euro’luk limitin sıfırlanmasına yönelik çalışma sürüyor. Gelen her ürün gümrük mevzuatına tabi olmalı, tahammül edilecek tarafı kalmadı” dedi.

AVRUPA VE DÜNYADA ÖNLEMLER ARTIRILIYOR

Yurtdışı menşeili e-ticaret platformları yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde de yerel oyuncuları zor durumda bırakıyor. AB, 2028’e kadar muafiyeti kaldırmayı planlarken, Fransa bu tarihi öne çekmek için baskı yapıyor. Endonezya ise yerli işletmeleri korumak amacıyla Temu’yu uygulama mağazalarından kaldırdı.

TÜRKİYE’DE KULLANICI VE HACİM REKORU

Türkiye’de Temu, 2024’te 7 milyon civarında olan kullanıcı erişimini Temmuz 2025 itibarıyla 29 milyona yükseltti. Bu sayı Amazon Türkiye’yi geride bırakırken, Hepsiburada’nın kullanıcı sayısının yarısına ulaştı. Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre 2025’in ilk altı ayında e-ithalat yüzde 65 artarak rekor seviyeye çıktı. Uzmanlar, bu durumun yerli üretici ve satıcılar üzerinde ciddi baskı yarattığını belirtiyor.

TEMU’NUN DÜŞÜK FİYAT STRATEJİSİ

Temu’nun düşük fiyatla ürün satabilmesinin temel nedenleri arasında Çin’de üretim ağı ile doğrudan bağlantı, PDD Holdings’in ölçek avantajı, gümrük ve vergi muafiyetleri, devlet sübvansiyonları ve ucuz lojistik anlaşmaları yer alıyor. Gelişmiş algoritmalar sayesinde stok maliyetleri düşürülerek pazar payı hızla büyütülüyor.

YENİ DÖNEMDE E-TİCARET DAHA MASRAFLI

Limitin tamamen kaldırılması halinde her ürün doğrudan ithalat rejimine tabi olacak. Uzmanlar, online dış ticaretin daha karmaşık ve maliyetli hâle geleceğini, tüketicilerin ise fiyat avantajını kaybedeceğini ifade ediyor.

