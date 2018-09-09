Zam furyası o sektöre de sıçradı: 6 TL zam geliyor

Türk lirasının yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 35 oranındaki değer kaybetmesi ithalata bağımlı her sektörün maliyetlerinde artışlara yol açarken, tüketiciyi de zamlı ürünlere maruz bırakıyor. Buna göre yüksek kurun derinden etkilediği sektörlerden biri de sinema ve reklam sektörü. Kamera, lens, ışık ekipmanları, TVR’ler, ses alıcıları, monitörler, montaj ve veri işlemede kullanılan yazılımlar gibi ithal ve yüksek teknoloji ürünlerin kullanıldığı film prodüksiyonu malzemeleri, geçen seneye göre yüzde 52-53 oranında zamlandı. Yalnızca çıplak bir kamera fiyatının bile 70 bin USD’nin üzerinde olduğuna dikkat çeken Eksantrik Prodüksiyon Kurucusu ve reklam filmi yönetmeni Abdullah Ekşioğlu, “Bir reklam filmi için kullanılacak malzemelerin yatırım maliyeti 2017 Ağustos’ta 1 milyon 770 bin TL iken, 2018 Ağustos’ta bu rakam 2 milyon 705 bin TL’ye çıktı” dedi.

Maliyet arttı

Maliyetlerdeki bu denli yüksek artış, sinemaseverleri de yakından etkileyecek. Yatırım ve üretim maliyetlerindeki artışın bilet fiyatlarına yansımamasının mümkün olmadığına değinen Ekşioğlu, “Her ne kadar sinema bilet fiyatları, direkt olarak dolar kuru üzerinden hesaplanmasa bile, yabancı yapımların bilet başına istedikleri paylar dolarla belirleniyor. Yerli yapımlar için ise artan maliyetler söz konusu. Bu da sinema bileti fiyatlarının dolarkurundaki artış oranına yakın bir seviyede yükseleceği anlamına gelir” dedi. Buna göre, halihazırdaki sinema bilet fiyatlarının 15-20 TL olduğu düşünüldüğünde, yalnızca yüzde 30’luk bir fiyat artışı bile yaşansa, fiyatların 19.5 TL-26 TL’ye çıkacağını söylemek mümkün.

‘Zararsız atlatamayız’

Ortalama bir reklam filmi için 500 milyon doların üzerinde yazılım ve malzeme kullanılıyor. “Enflasyon oranının yüzde 15, amortisman süresinin ortalama 4 yıl olduğu göz önünde bulundurulursa, hiçbir sektörün bu hızlı artışı zarar görmeden atlatabileceğini söylemek mümkün değil” diye konuşan Ekşioğlu, “Yatırım maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir alanda malzemelerin birçoğu kiralama yöntemiyle kullanılıyor. Ancak kiralama firmaları da ekipmanlarını sürekli güncel tutmak ve sürekli yeni yatırımlar yapmak zorunda. Yatırımların tamamı ithal olunca da kiralar dolar ve Avro kuruna göre sürekli güncellenmek mecburiyetinde, aksi halde sürdürülebilir bir hizmet maalesef mümkün olmaz” dedi.