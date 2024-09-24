Zam'fiyet olsun Türkiyem... Bir ilimizde daha simit zamlandı

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, artan girdi maliyetleri nedeniyle simide yüzde 25 oranında zam yaptı. Böylelikle şehirde 10 TL'ye satılan simidin fiyatı 12,5 TL'ye yükseldi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, artan girdi maliyetlerinin ardından simide zorunlu olarak zam yaptıklarını açıkladı.

Uzun süredir 10 TL’ye satılan 90 gramlık simit, yapılan zamla 12,5 TL oldu. AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, bu zammın esnafın sürdürülebilirliği için zorunlu bir adım olduğunu vurguladı.

Künkcü yaptığı açıklamada, fırıncı esnafının uzun süredir artan maliyetlerle mücadele ettiğini belirterek, "Son dönemde girdi maliyetlerinde önemli bir artış yaşandı. Esnafımız, özellikle un ve susam fiyatlarındaki ani yükselişler ve enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle zor durumda kaldı. Bir yandan müşterilerine en kaliteli ürünü sunmaya devam etmek isteyen fırıncılar, diğer yandan işletmelerinin sürdürülebilirliği konusunda ciddi kaygılar yaşamaya başladı. Esnafımızın taleplerini değerlendirdik ve yapılan istişareler sonucunda 90 gramlık simidin 12,5 liraya satılmasının uygun olacağına karar verdik. Bu zam, esnafımızın ayakta kalabilmesi için zorunlu bir adımdı" dedi.

AA