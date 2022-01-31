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Zamlı elektrik faturaları vatandaşı sokağa döktü!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde elektriğe yapılan zamma tepki gösteren vatandaşlar sokağa indi. Zamların geri alınmasını isteyen grup, dağıtım şirketinin önüne siyah çelenk bıraktı.

Konacık Mahallesi’nde bulunan elektrik dağıtım şirketi önünde yapılacak eylem için bir gün öncesinde sosyal medyadan çağrıda bulunuldu. ‘Elektrik zamlarını geri alın’, ‘Enerji haktır satılamaz’ gibi pankart ve dövizlerle slogan atan grup bu ay gelen elektrik faturalarının çok yüksek olduğunu belirtti. ‘Elektrikler çok gelip duru bunun çaresini bulun gari’ yazılı siyah çelengi dağıtım şirketi önüne bırakan gruba, araçlarıyla yoldan geçenler korna çalarak destek oldu.

'FATURALAR ÜÇ KATINA ÇIKTI'

Grup adına basın açıklamasını okuyan Kemal Aslan şunları söyledi:

"Bir eve gelen elektrik faturaları zamlarla 3 katına çıktı. Zamlar geri çekilmelidir. Bodrum’da hanelere asgari ücretin yarısı kadar elektrik faturaları kesildi. Biz herhangi bir siyasi görüş ve düşüncenin altında olmayıp içinde bulunduğumuz durumu aktarmak ve zamların geri alınmasını talep etmekteyiz." 

Basın açıklamasının okunmasının ardından grup dağıldı.

DHA

Etiketler bodrum elektrik faturası
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