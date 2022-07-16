Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Milyonlarca emeklinin zamlı maaşlarının hesaplara yatırılacağı tarihler belli oldu.

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri milyonlarca yurttaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Emekli ve memurun maaş artışı 4 Temmuz’da açıklanan ilk 6 aylık enflasyona göre netleşmişti. Buna göre; memur ve memur emeklisinin maaşına yüzde 41.69 oranında zam yapılmıştı. Bu artış hesap edilirken toplu sözleşme zammı ve ilk 6 ayda oluşan enflasyon farkı baz alınmıştı. Öte yandan SSK ve Bağkur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmesi bulunmuyor. Bu yüzden ilk 6 ayda oluşan yüzde 42.35’lik zam uygulanacak.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan habere göre, zammın ardından tarihler belli oldu. İşte ödeme takvimi:

Bağ-Kur emekli maaşları için ödemeler,

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

SSK emekli maaşları için ödemeler,

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Enflasyon haziranda aylık 4,95 olurken, yıllık bazda ise 78,6 olarak gerçekleşti. Buna göre en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi.

Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre;

En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya,

En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya,

Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya çıkacak.

Sabah