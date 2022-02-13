Zincir marketlerden ''enflasyon'' açıklaması

Temel gıda ürünlerinde yapılan KDV indirimini olumlu karşılayan zincir marketler gıda enflasyonuyla toplu bir mücadele çağrısında bulundu.

Sektörün çatı örgütü Gıda Perakendecileri Derneği, KDV indiriminin gıda sektörünün enflasyona karşı topyekûn bir seferberliğe başlamasına vesile olmasını ümit ettiklerini söyedi.

Esasen maliyet enflasyonu yaşadıklarını belirten dernek bu nedenle üreticisinden nakliyecisine, tedarikçisinden depocusuna kadar bütün iş ortaklarına gıda enflasyonuna karşı beraber mücadele etme çağrısında bulundu.

Dernek yaptığı açıklamada devletin yaptığı fedakârlığın tüketicilere yansımasının ortak sorumluluk olduğunu belirtirken "Bizler bu sorumluluğun bilinciyle bir yandan KDV indiriminin raflardaki fiyatlara yansıması için azami gayreti gösterirken; diğer yandan sektörümüzdeki iş ortaklarımızla beraber gıda fiyatlarının sürdürülebilir ve kalıcı bir şekilde düşürülmesi için ihtiyaç duyulan işbirliklerine destek vermeyi taahhüt ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, küresel ekonomide enerji ve gıda başta olmak üzere emtia fiyatlarında aşırı yükselişin yaşandığı bir dönemden geçmekteyiz. Söz konusu fiyat artışlarının vatandaşlarımız üzerindeki etkisini en aza indirmek için tüm imkanlarımızla sürece katkıda bulunmanın ülkemize olan borcumuz olduğunun bilincindeyiz. Gıda perakendecileri, gıda tedarikinin tüketiciyle buluşan son halkasını oluşturmaktadır. Bu nedenle, sektörümüzdeki firmaların tedarik zincirindeki fiyat artışlarının tüketiciye yansımaması için büyük çaba ve fedakârlık gösterdiğine inanmaktayız. Tüketicilerimizin teveccühü bu çabaların takdir edildiğinin en önemli göstergesidir.

Umudumuz, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sağlanan KDV indiriminin gıda sektörünün enflasyona karşı topyekûn bir seferberliğe başlamasına vesile olmasıdır.

Esasen maliyet enflasyonu yaşamaktayız. Bu nedenle üreticisinden nakliyecisine, tedarikçisinden depocusuna kadar bütün iş ortaklarımıza gıda enflasyonuna karşı beraber mücadele etmek için çağrıda bulunuyoruz!

Devletimizin yaptığı fedakârlığın tüketicilerimize yansıması hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizler bu sorumluluğun bilinciyle bir yandan KDV indiriminin raflardaki fiyatlara yansıması için azami gayreti gösterirken; diğer yandan sektörümüzdeki iş ortaklarımızla beraber gıda fiyatlarının sürdürülebilir ve kalıcı bir şekilde düşürülmesi için ihtiyaç duyulan iş birliklerine destek vermeyi taahhüt ediyoruz.

Gelin, devletimizin desteğini kısa vadeli ve geçici bir çözüm olarak değil; Türkiye’nin gıda sektörünün yarınlarını güvenle inşa etmemizi sağlayacak bir dönüşüm fırsatı olarak görelim!"