Zincir marketlerin cirosu uçtu! İşte en çok kar eden market

Koronavirüs salgını sürecinde zincir marketlerin cirosu tavan yaptı. 2020'de en çok ciro yapan market 55,5 milyar TL ile BİM oldu.

Koronavirüs salgını tüketim alışkanlıklarında ciddi değişimlere neden olurken, bu dönemde vatandaşın harcamalarındaki payı artan yerlerden biri de marketler oldu. Restoran, lokanta ve kafelerin salgın nedeniyle kapalı ya da düşük kapasiteyle çalıştıkları dönemde, evde kalma süreleri ve evde yemek yapma alışkanlığı arttı. Bu dönem, zincir marketlerin bilançolarına da yansıdı.

BİM'İN CİROSU 55,5 MİLYAR TL OLDU

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre, Türkiye'de pazar payı en yüksek zincir market olan BİM, 2020 yılında cirosunu yüzde 38 artırarak ciro artışında ilk sırada yer aldı. 2019 yılında 40,2 milyar TL olan BİM'in cirosu, 2020'de 55,5 milyar TL'ye yükseldi. Bu dönemde BİM'in net kârı yüzde 113 artışla 1,2 milyar TL'den 2,6 milyar TL'ye yükseldi. Şirketin toplam borcu yüzde 53 artışla 10,6 milyar TL'den 16,3 milyar TL'ye çıkarken, özkaynak kârlılığı yüzde 28,9'dan yüzde 36,3'e yükseldi.

MİGROS'UN CİROSU 28,8 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ

Migros 2020'de cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 26 ile, yüzde 14,6'lık tüketici enflasyonunun üzerinde artırdı. 2019'da 22,9 milyar TL olan Migros'un cirosu, 2020'de 28,8 milyar TL'ye yükselirken, şirket 2019 olduğu gibi 2020' de de net zarara imza attı.

2019'da 461 milyon TL olan Migros'un net zararı, 2020'de 403 milyon TL'ye geriledi. Şirketin toplam borcu ise 13,5 milyar TL'den 15,3 milyar TL'ye yükselirken, borç artış oranı yüzde 14 oldu.

CARREFOURSA'NIN CİROSU 7,9 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

CarrefourSA da bu dönemde cirosunu yüzde 24 artışla 6,4 milyar TL'den 7,9 milyar TL'ye yükseltti. CarrafourSA da 2019'da olduğu gibi 2020'de de net zarar açıkladı. 2019'da 343 milyon TL olan net zarar, 2020'de 304 milyon TL oldu. Şirketin borcu da yüzde 14 artışla 4 milyar TL'den 4,6 milyar TL'ye yükseldi.

BİM İSTİHDAMDA DA ZİRVEDE

2020'de üç zincir marketin de istihdamı arttı. BİM istihdam artışında da ilk sırada yer aldı. BİM'in personel sayısı 2019'da 51 bin 765 iken 2020'de 8 bin 898 artışla 60 bin 663'e yükseldi. Bu dönemde Migros'un personel sayısı, 4 bin 924 artışla 38 bin 458'e yükseldi. CarrefourSA'nın personel sayısı da 576 artışla 11 bin 32'ye yükseldi.

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