2B arazileri için süre yeniden uzatıldı

İkinci kez yapılan 6 aylık süre uzatımı ile 30 Kasım 2018 tarihine kadar başvuru yapılabilecekken, düzenlemeden 136 bin vatandaşın da yararlanması bekleniyor.

TBMM dün son çalışmasını yaparak tatile girdi. Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen 23 maddelik teklif görüşülerek kabul edildi. Teklifte öne çıkan maddelerden biri ise 2/B arazilerinin satışına yönelik oldu.

Kamuoyunda "2B yasası" olarak bilinen ve devletle vatandaş arasında yıllardır süregelen sorunu çözüme kavuşturmayı amaçlayan 6292 sayılı "Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun" uyarınca, bugüne kadar söz konusu taşınmazların önemli bir kısmı satıldı.