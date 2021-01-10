5 büyükşehirde arsa ve arazi fiyatları uçuşa geçti

Endeksa verilerine göre konut imarlı arsa fiyatlarında 5 büyük il içerisinde en fazla artış görülen iller sırasıyla İstanbul, Antalya ve Ankara olurken, Arsa fiyatları son 1 yılda İstanbul’da yüzde 47, Antalya’da yüzde 38, Ankara’da ise yüzde 28 artış gösterdi. Kasım sonu itibarı ile İstanbul’da arsaların metrekare fiyatı 996 TL, Antalya’da 627 TL, Ankara’da ise 360 TL oldu.

5 büyük il içerisinde son 1 yılda ise arazi fiyatlarında en fazla artış görülen iller ise sırasıyla Antalya, İzmir ve Ankara olurken, Antalya’da arazi fiyatlarında son 1 yıllık artış yüzde 30, İzmir’de yüzde 28, Ankara’da ise yüzde 24 seviyesinde. Kasım sonu itibarı ile arazilerin ortalama metrekare fiyatı Antalya’da 56 TL, İzmir’de 77 TL, Ankara’da ise 42 TL.

İstanbul

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 996

Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (yüzde ): 47

Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 109

Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (yüzde ): 20

Ankara

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 360

Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (yüzde ): 28

Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 42

Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (yüzde ): 24

İzmir

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 915

Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (yüzde ): 20

Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 77

Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (yüzde ): 28

Bursa

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 793

Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (yüzde ): 14

Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 56

Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (yüzde ): 22

Antalya

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 627

Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (yüzde ): 38

Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 56

Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (yüzde ): 30