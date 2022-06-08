Bakan açıkladı: Kira artış oranına sınır getirildi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışına yüzde 25 sınır getirildiğini açıkladı.

Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren kira düzenlemesinde sona gelindi.

Adalet Bakanı Bozdağ, kira artışına sınır getirildiğini açıkladı.



Bozdağ, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyeceğini açıkladı.

Düzenleme 1 yıllık süreyi kapsayacak.

MAYIS 2022'YE GÖRE HAZİRAN 2022 KİRA ZAM ORANI NEYDİ ?

Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Mayıs 2022 enflasyon oranının açıklanmasının ardından Haziran 2022 kira artış oranı da belli olmuştu.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti.

Böylelikle enflasyon son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2022 Haziran ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak.



Buna göre Haziran 2022 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 oldu. Ev sahipleri kiracılara bugün itibariyle yüzde 39,33 oranın zam yapabilecek.

Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

NİSAN AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI

Haziran ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artış yapılacak.

Hesaplama örnekleri

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL

Zam oranı: yüzde 39,33 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 393,30 TL

Zamlı kira bedeli: 1.393,30 TL

Mevcut kira bedeli: 2.000 TL

Zam oranı: yüzde 39,33 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 786,6 TL

Zamlı kira bedeli: 2.786,60 TL

Mevcut kira bedeli: 3.000 lira

Zam oranı: yüzde 39,33 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 1.179,90 TL

Zamlı kira bedeli: 3.179,90 TL

ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019-2022 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Ekonomi Programı 2018 Haziran'de açıklanmıştı. Açıklanan bu yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık eskiden olduğu gibi üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Kira zam oranında hangi TÜFE oranının kullanılacağı ise Yargıtay kararı ile belirlenmişti. Buna göre, kira artış hesaplamasında TÜFE oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. Buna göre mal sahipleri en fazla dönemin TÜFE oranlarından 12 aylık verilerini aşmadan kiracısına zam yapabiliyor.

ELDEN KİRA ÖDEMEYİN!

Maliye Bakanlığı kira ödemelerindeki vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla 01.01.2008 tarihinden itibaren işyeri ve konut kiralarının banka ve PTT üzerinden ödenmesi zorunluluğu getirmişti.

Bu düzenlemeyle birlikte; konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenler ve İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracılar kiralarını banka ya da PTT yoluyla ödemek zorundadır.