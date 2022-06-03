TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı! Tam bir kabus

Türkiye İstatistik Kurumu endişeyle beklenen Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre mayısta enflasyon aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 artış gösterdi.

Öte yandan Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %132,16, aylık %8,76 arttı.

ENAG YİNE ÖNDEN AÇIKLADI

TÜİK'ten önce davranan ve bağımsız ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yine erken davrandı ve mayıs ayı enflasyonunu üç haneli olarak açıkladı. ENAG’a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mayıs ayında yüzde 5,46 arttı. ENAG’a göre yıllık enflasyon ise yüzde 160,76 oldu.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU ?

Öte yandan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,49) göre bir önceki ay yüzde 69,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,72'ye yükseleceği hesaplanıyor.Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57,7'den yüzde 61,2'ye yükseldi.

İşte TÜİK'ten yapılan açıklama:

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ, MAYIS 2022

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %73,50, aylık %2,98 arttı



TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti.







TÜFE yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2022







Yıllık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi



Yıllık en düşük artış %19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %27,48 ile eğitim, %29,80 ile giyim ve ayakkabı ve %37,74 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %107,62 ile ulaştırma, %91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %82,08 ile ev eşyası oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2022



