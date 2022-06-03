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TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı! Tam bir kabus

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı! Tam bir kabus

Türkiye İstatistik Kurumu endişeyle beklenen Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre mayısta enflasyon aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 artış gösterdi.

Öte yandan Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %132,16, aylık %8,76 arttı.

ENAG YİNE ÖNDEN AÇIKLADI

TÜİK'ten önce davranan ve bağımsız ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yine erken davrandı ve mayıs ayı enflasyonunu üç haneli olarak açıkladı. ENAG’a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mayıs ayında yüzde 5,46 arttı. ENAG’a göre yıllık enflasyon ise yüzde 160,76 oldu.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU ?

Öte yandan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,49) göre bir önceki ay yüzde 69,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,72'ye yükseleceği hesaplanıyor.Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57,7'den yüzde 61,2'ye yükseldi.

İşte TÜİK'ten yapılan açıklama:

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ, MAYIS 2022

 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %73,50, aylık %2,98 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %39,33 artış gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2022

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2022

Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2022

Yıllık TÜFE'ye göre 8 ana grup daha düşük, 4 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2022

Aylık TÜFE'ye göre 5 ana grup daha düşük, 7 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mayıs ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,41 ile eğitim, %1,49 ile haberleşme ve %1,61 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, %6,15 ile eğlence ve kültür, %5,47 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Mayıs 2022

Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2022
Mayıs 2022'de, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 9 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 130 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2022

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %61,63, aylık %3,83 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %27,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,64 artış gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi, Mayıs 2022
 
YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ, MAYIS 2022
Etiketler enflasyon mayıs 2022 enflasyonu enflasyon rakamları
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