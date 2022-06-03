Dolar, Euro ve altın enflasyonla birlikte uçuşa geçti

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen Mayıs ayı enflasyon rakamları sonrasında piyasalardaki korkutan yükseliş sürüyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 2022 ilk 3 aylık büyüme rakamı sonrasında dahi döviz ve emtia piyasalarında düşüş yaşanmazken, dolar, Euro ve altın Türk Lirası karşısındaki yükselişini sürdürürken TÜİK de bugün Mayıs 2022 enflasyon rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre mayısta enflasyon aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 artış gösterdi. Öte yandan Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %132,16, aylık %8,76 arttı.

TÜİK'ten önce davranan ve bağımsız ekonomistlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise mayıs ayı enflasyonunu üç haneli olarak açıkladı. ENAG’a göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) mayıs ayında yüzde 5,46 arttı. ENAG’a göre yıllık enflasyon ise yüzde 160,76 oldu.

Öte yandan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,49) göre bir önceki ay yüzde 69,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 77,72'ye yükseleceği hesaplanıyor.Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 7,25 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57,7'den yüzde 61,2'ye yükseldi.

İşte enflasyon verileri sonrası piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 16,47 TL seviyesinden başlayan, Dolar 16,50 TL'den, 17,75 TL seviyesinden başlayan, Euro 17,78 TL'den, 20,76 TL seviyesinden başlayan, Sterlin ise 20,80 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 16,4710 lira, avronun satış fiyatı ise 17,6450 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.864 Dolar'dan, Gram altın 989 TL'den, Çeyrek altın 1.591 TL'den Cumhuriyet altını ise 6.545 TL fiyatıyla işlem görüyor.

Altın fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 10 ile 20'lik farkla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,83 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar



Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 30 bin 350 dolar, Ethereum ise bin 805 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Brent petrol

Brent petrolün varil fiyatı 117.50 dolara satılıyor. Dün yapılan toplantıda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, petrol üretimini temmuzda günlük yaklaşık 638 bin varil artırma kararı aldı. Ayrıca Avrupa Birliği, Rus petrolüne yasak getirmişti.