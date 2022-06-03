Üretici enflasyonu da uçtu zam yağmuru zam sağanağına dönecek!
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan enflasyon verilerinde TÜFE kadar Yİ-ÜFE olarak bilinen Yurt içi üretici fiyat endeksinin de uçtuğu açıklandı. Yurt içi üretici fiyat endeksiyle birlikte durmaksızın gelen zamlar zam sağanağına dönecek.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre mayısta enflasyon aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 artış gösterdi.
Öte yandan Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %132,16, aylık %8,76 arttı.
Yurt içi üretici fiyat endeksindeki rekor artış A'dan Z'ye zam yağmurunun şiddetini arttıracak. Zamlar artık sağanak yağmur gibi yağacak.
YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ, MAYIS 2022
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %132,16, aylık %8,76 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %8,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre %51,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %132,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %80,38 artış gösterdi.
Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Mayıs 2022
Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %8,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre %51,43, bir önceki yılın aynı ayına göre %132,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %80,38 artış gösterdi.
Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Mayıs 2022
Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Mayıs 2022
Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %115,18 arttı
Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %133,49, imalatta %115,18, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %360,30 ve su temininde %70,02 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %122,21, dayanıklı tüketim malında %83,41, dayanıksız tüketim malında %106,82, enerjide %300,16 ve sermaye malında %79,08 artış olarak gerçekleşti.
Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2022
Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık %5,46 arttı
Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında %6,22, imalatta %5,46, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %38,49 ve su temininde %4,70 artış olarak gerçekleşti.
Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %4,99, dayanıklı tüketim malında %3,57, dayanıksız tüketim malında %7,06, enerjide %27,65 ve sermaye malında %4,11 artış olarak gerçekleşti.
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Mayıs 2022
Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 24 alt sektör daha düşük, 5 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi
Yıllık en düşük artış; %43,79 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, %44,33 ile giyim eşyası, %59,38 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %360,30, ham petrol ve doğal gaz %250,13, kok ve rafine petrol ürünleri %246,09 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2022
Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 26 alt sektör daha düşük, 3 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi
Aylık en düşük artış; %0,97 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, %1,33 ile metal cevherleri, %1,64 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme %38,49, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %11,00, içecekler %10,87 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Mayıs 2022
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