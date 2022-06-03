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Üretici enflasyonu da uçtu zam yağmuru zam sağanağına dönecek!

Üretici enflasyonu da uçtu zam yağmuru zam sağanağına dönecek!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan enflasyon verilerinde TÜFE kadar Yİ-ÜFE olarak bilinen Yurt içi üretici fiyat endeksinin de uçtuğu açıklandı. Yurt içi üretici fiyat endeksiyle birlikte durmaksızın gelen zamlar zam sağanağına dönecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre mayısta enflasyon aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 artış gösterdi.

Öte yandan Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %132,16, aylık %8,76 arttı.

Yurt içi üretici fiyat endeksindeki rekor artış A'dan Z'ye zam yağmurunun şiddetini arttıracak. Zamlar artık sağanak yağmur gibi yağacak.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ, MAYIS 2022
Etiketler Yurt içi üretici fiyat endeksi yi-üfe enflasyon zam
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