Bakan Şimşek'ten kira geliri olanlara son uyarı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira geliri elde edip beyanname vermeyenleri tespit etmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, ''2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz'' dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gelir İdaresi Başkanlığımız, idari kayıtları (tapu, MERNİS vb.) ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz. 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Adil rekabet ve mali disiplin için kayıtdışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Gelir İdaresi Başkanlığımız, idari kayıtları (tapu, MERNİS vb.) ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.



Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 2, 2024

KİRA GELİRİ BEYAN EDİLMEZSE NE OLUR?

Kira gelirini beyan etmeyenler 2023 yılına ait 21.000 TL' lik istisnadan yararlanamayacak.



Konutlardan elde edilen kira gelirleri süresinde beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2023 yılı için belirlenen 21.000 TL’lik istisnadan yararlanılamayacaktır.

Ancak, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan edilmeyen veya süresinde verilen beyannamede yer almayan konut kira gelirlerini, süresinden sonra verilen beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir. İstisna tutarının üzerinde konut kira geliri elde edilmesi halinde, yıllık beyanname ile beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşülmesi gerekmektedir.

Konut istisnası uygulaması sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz konusudur. 2023 yılında 21.000 TL’nin altında konut kira geliri olanlar bu gelirleri için yıllık beyanname vermeyecektir, ancak dilekçe verecekler.

Maliye, emsal bedel üzerinden kira geliri hesaplarken, ayrıca bir misli de vergi ziyaı cezası kesiyor.

GELİR İDARESİ'NDEN KİRA BİLDİRİM FORMU ÇAĞRISI

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), kirada oturan vatandaşlardan belirtilen internet adresine girerek "Kira Bildirim Formu" doldurması istendi. Bu uygulama ile mülk sahiplerinin beyan ettiği kira ile kiracıların ödedikleri kira bedellerinin karşılaştırılarak vergi kayıplarının önüne geçilecek.

GİB'den yapılana açıklama şu şekilde:

"Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında kira gelirlerinin tespiti ve doğru beyan edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri ve TÜİK istatistiklerinden de faydalanılarak potansiyel kiracılara ait adresler tespit edilmektedir. Buna göre mükelleflerimizi gönüllü uyuma davet etmek üzere bilgilendirme mektupları gönderilmekte ve/veya kiracı yoklama yapılmaktadır.

Yapılan yoklama sonucunda ulaşılamayan kiracılara belirtilen gün ve saatte, belirtilen adrese gelmeleri için ödenen kiralara ilişkin görüşme mektubu bırakılmaktadır. Bugünden itibaren görüşme mektubu bırakılan kiracı vatandaşlarımız kira ödemelerine ilişkin bildirimlerini vergi dairesine gitmeden Dijital Vergi Dairesi Uygulamasında yer alan Kira Bildirim Formu’nu doldurarak da yapabileceklerdir. Bu doğrultuda kira ödeyen tüm vatandaşlarımızı Kira Bildirim Formu’nu doldurmaya davet ediyoruz.

Kira Bildirim Formu; Dijital Vergi Dairesine (https://dijital.gib.gov.tr) kullanıcı bilgileri (kullanıcı kodu / T.C. kimlik numarası / vergi kimlik numarası) ve şifre veya e-Devlet şifresi ile giriş yapıldığında sol menüde en alt bölümde yer almaktadır.

“Kira Bildirim Formu” alanında kullanıcılardan istenen;

Kiracıya İlişkin Bilgiler,

Mülk Sahibine İlişkin Bilgiler,

Taşınmaza İlişkin Bilgiler,

Kira Ücretinin Yatırıldığı Hesap Bilgileri,

Bildirime İlişkin Açıklamalar

bölümlerinin doldurularak kaydedilmesi gerekmektedir."

DHA