Ceylan İnşaat da konkordato istedi

Son dönemde inşaat sektörünün mali yapısında yaşanan bozulma konkordato başvurularını artırdı.

Borç krizine girip yapılandırma isteyen şirketlerden biri de yaptığı Ceylan İnşaat oldu.

“Zer” markasıyla İstanbul’un farklı bölgelerinde konut üreten ve son olarak Fikirtepe’deki projesinde finansal zorluklar nedeniyle KİPTAŞ ve İLBANK’ı ortak alan Ceylan İnşaat’ın Ağustos ayında Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden konkordato talebinde bulunduğu öğrenildi.

Ceylan İnşaat Eğitim Kurumları Turizm Ticaret ve Sanayi Limited’in başvurusunu değerlendiren mahkeme şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Kararla birlikte, şirket faaliyetlerinin denetimi için de Prof. Dr. Murat Atalı, Türkan Özdemir ve Ayşe Rüya Özturan'ı konkordato komiseri olarak atandı.

Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşması 1 Kasım 2018 günü yapılacak.