Dar gelirliye özel 100 bin sosyal konut geliyor

Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 Yıllık Programı'nda yer alan bilgilere göre, dar gelirli vatandaşlara yönelik onbinlerce sosyal konut inşa edilecek. Sosyal konutların sayısı ve başvuru şartlar da belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 Yıllık Programı'nda, konut sektörüne büyük bir yatırım yapılacağı ve özellikle dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin kolaylaştırılacağı açıklandı.

Program kapsamında 2025 yılına kadar toplam 325 bin sosyal konut inşa edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, 2025 yılında 100 bin sosyal konutun ihalesi tamamlanmış olup inşaat çalışmalarına başlandı. Proje ile birlikte, kadınlar, engelliler ve gençlere yönelik özel konut uygulamaları da yürütülecek.

Deprem konutlarının yapımı ve altyapı giderleri için 244,9 milyar TL, sosyal konut yapımı için 22,9 milyar TL kaynak ayrıldığı, konut satış ve kiralamalarında enflasyon etkilerini kırmak için konut arzını artırıcı uygulamaların hayata geçirileceği öğrenildi.

100 BİN KONUT GELİYOR

Programda dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin kolaylaştırılacağı belirtilirken, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TOKİ tarafından gerçekleştirilmek üzere Sosyal Konut Projesi kapsamında ihalesi tamamlanan 100 bin konut inşaat faaliyetlerine devam edilecektir' ifadeleri kullanıldı. İlk Evim Arsa Projesi ile arsa üretimine de devam edileceği vurgulanırken, yaklaşık 103 bin hak sahibi için plan onayının tamamlanacağı ifade edildi.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Konutların dar gelirlilere özel olacağı işaret edilirken, "Özellikle kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yürütülecektir" ifadeleri kullanıldı.

Programın hedefler kısmında ise 2023'te 125 bin sosyal konut yapıldığı, 2024'te 100 bin ve 2025'te yine 100 bin sosyal konut üretileceği kaydedildi.