  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. Dar gelirliye sosyal konutta ayrıntılar belli oldu

Dar gelirliye özel 100 bin sosyal konut geliyor

Dar gelirliye özel 100 bin sosyal konut geliyor
Güncelleme:

Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 Yıllık Programı'nda yer alan bilgilere göre, dar gelirli vatandaşlara yönelik onbinlerce sosyal konut inşa edilecek. Sosyal konutların sayısı ve başvuru şartlar da belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 Yıllık Programı'nda, konut sektörüne büyük bir yatırım yapılacağı ve özellikle dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin kolaylaştırılacağı açıklandı.

Program kapsamında 2025 yılına kadar toplam 325 bin sosyal konut inşa edilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, 2025 yılında 100 bin sosyal konutun ihalesi tamamlanmış olup inşaat çalışmalarına başlandı. Proje ile birlikte, kadınlar, engelliler ve gençlere yönelik özel konut uygulamaları da yürütülecek.

Deprem konutlarının yapımı ve altyapı giderleri için 244,9 milyar TL, sosyal konut yapımı için 22,9 milyar TL kaynak ayrıldığı, konut satış ve kiralamalarında enflasyon etkilerini kırmak için konut arzını artırıcı uygulamaların hayata geçirileceği öğrenildi.

100 BİN KONUT GELİYOR

Programda dar gelirli vatandaşların konuta erişiminin kolaylaştırılacağı belirtilirken, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TOKİ tarafından gerçekleştirilmek üzere Sosyal Konut Projesi kapsamında ihalesi tamamlanan 100 bin konut inşaat faaliyetlerine devam edilecektir' ifadeleri kullanıldı. İlk Evim Arsa Projesi ile arsa üretimine de devam edileceği vurgulanırken, yaklaşık 103 bin hak sahibi için plan onayının tamamlanacağı ifade edildi.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Konutların dar gelirlilere özel olacağı işaret edilirken, "Özellikle kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yürütülecektir" ifadeleri kullanıldı.

Programın hedefler kısmında ise 2023'te 125 bin sosyal konut yapıldığı, 2024'te 100 bin ve 2025'te yine 100 bin sosyal konut üretileceği kaydedildi.

 

Etiketler dar gelirliye sosyal konut sosyal konut sosyal konut kampanyası yeni konut kampanyası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin tatil cennetinin sefasını artık onlar sürüyor Türkiye'nin tatil cennetinin sefasını artık onlar sürüyor ''Eşim kardeşimle evlendi'' demişti, bıçaklanarak öldürüldü ''Eşim kardeşimle evlendi'' demişti, bıçaklanarak öldürüldü Ege'nin incisi İzmir'de 7 büyüklüğünde deprem alarmı Ege'nin incisi İzmir'de 7 büyüklüğünde deprem alarmı Kırmızılar içindeki Hadise'nin 29 Ekim kostümüne tam not Kırmızılar içindeki Hadise'nin 29 Ekim kostümüne tam not Meteoroloji'den yeni yağışlı hava dalgası uyarısı geldi Meteoroloji'den yeni yağışlı hava dalgası uyarısı geldi Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist Türkiye'de yakalandı Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist Türkiye'de yakalandı Bir anne, 2 çocuğuyla birlikte şelalede intihar etti Bir anne, 2 çocuğuyla birlikte şelalede intihar etti Yüzlerce yıldır toprak altındaydı: Karadeniz'in Efes'i gün ışığına çıktı! Yüzlerce yıldır toprak altındaydı: Karadeniz'in Efes'i gün ışığına çıktı! Uzmanlardan hayati uyarı: Bu kahve türlerini ağzınıza bile sürmeyin Uzmanlardan hayati uyarı: Bu kahve türlerini ağzınıza bile sürmeyin Türkiye'nin bir dev şirketi daha satıldı Türkiye'nin bir dev şirketi daha satıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ''şeytanı'' yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ''şeytanı'' yakalandı İstanbul'da liseli kızların ''bayıltan'' kavgası kamerada İstanbul'da liseli kızların ''bayıltan'' kavgası kamerada Antalya'da ''Rus salatalı'' uyuşturucu çetesine suçüstü Antalya'da ''Rus salatalı'' uyuşturucu çetesine suçüstü İstanbul'dan skandal görüntü: İnanılır gibi değil! İstanbul'dan skandal görüntü: İnanılır gibi değil! Bakan'dan emeklilik sistemi ve yeni nesil çalışma açıklaması Bakan'dan emeklilik sistemi ve yeni nesil çalışma açıklaması Yine bir ölüm, yine bir hastanede ihmal iddiası Yine bir ölüm, yine bir hastanede ihmal iddiası Yerli otomobil Togg'un ''oh be'' dedirtecek yeni özellikleri açıklandı Yerli otomobil Togg'un ''oh be'' dedirtecek yeni özellikleri açıklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı