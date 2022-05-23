Ev almak hayal oldu: Konut fiyatlarındaki artış durmuyor!

Merkez Bankası, konut fiyatlarının yıllık bazda yüzde 110 arttığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı. Buna göre konut fiyatları martta aylık bazda yüzde 9,3, yıllık bazda göre nominal olarak yüzde 110 reel olarak ise yüzde 29,7 oranında arttı.

TCMB verilerine göre konut fiyat endeksi aylık bazda yüzde 9,3 oranında artarak 347,5 seviyesin yükseldi.

Söz konusu dönemde konut fiyatları aylık olarak İstanbul'da yüzde 9,8, Ankara'da yüzde 9,6 ve İzmir'de yüzde 10,6 artış gösteri.

Üç büyük şehirde yıllık artış ise İstanbul'da yüzde 122, Ankara'da yüzde 111,7 ve İzmir'de yüzde 105,9 arttı.