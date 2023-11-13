Ev sahipleri dikkat! 30 Kasım'a kadar ödemeyene ceza var

Yılda iki defa ödenen emlak vergisi ödemelerinin ikinci taksit dönemi geldi. 30 Kasım'a kadar ödeme yapmayanlar gecikme faizi ödeyecek.

Ev, arsa, arazi, işyeri gibi gayrimenkullerin tabi olduğu emlak vergisinin bu yıla ait ikinci taksit ödeme dönemi başladı. Emlak vergisinde ikinci taksit ödeme süresinin sona erme tarihi belli oldu.

İki eşit taksit halinde ödenen verginin ilk taksit ödemeleri 1 Mart-31 Mayıs arasında yapılmıştı. İkinci taksit ödemeleri ise 30 Kasım’a kadar devam edecek.

Emlak vergisinde son ödeme tarihi 30 Kasım olarak açıklanırken bu tarihe kadar ödemesini yapmayanlar, gecikme durumunda cezalı olarak geri ödeme yapmak zorunda kalacak.

Aylık gecikme cezası yüzde 2.5 olarak uygulanıyor.

Yıl içerisinde 2 taksitle ödenen emlak vergisinin 2'nci taksiti kasım ayı boyunca ödenebilecek.

KİMLER MUAF ?

Emlak vergisinden bir mülkü olan ancak mülkü dışında başka herhangi bir geliri olmayan emekliler, dullar, şehit aileleri, yetimler, gaziler ve işsizler muaf tutulur.

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek gayrimenkul ya da hisse sahibi olanlar da vergiden muaf durumunda bulunuyor.

Buna rağmen ödeyenler ise 5 yıla kadar geri ödeme alabiliyor.

NE KADAR ÖDENECEK?

Emlak vergisi tutarı, taşınmazın değeri, yeri ve niteliğine göre değişiklik gösteriyor.

ÖRNEK EMLAK VERGİSİ HESABI

Emlak vergisinde Büyükşehir ve diğer şehirlerdeki tüm gayrimenkuller için farklı bir vergilendirme hesabı var

İşte o örnek hesaplama:

Eğer gayrimenkul büyükşehirde ise...



Evin 2022 yılına ait emlak vergi değeri: 950 bin TL

2022 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı: (yüzde 122.93/2): yüzde 61.46

Evin 2023 yılı emlak vergi değeri: 1 milyon 533 bin 917 TL

Verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri: 1 milyon 533 bin lira

Bu değerin binde 2’si: 3 bin 66 lira

Kültür payı (yüzde 10): 306.6 lira

Ödenecek vergi: 3 bin 372.6 lira

Eğer gayrimenkul büyükşehir dışındaysa...



Evin 2023 yılı emlak vergi değeri: 1 milyon 533 bin 917 TL

Bin liraya kadar olan kesirler dikkate alınmadığından emlak vergi değeri: 1 milyon 533 bin lira

Bu değerin binde 1’i: 1.533 lira

Kültür payı (yüzde 10): 153 lira

Ödenecek vergi: 1686 lira