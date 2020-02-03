Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Şubat 2020 kira zam oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları, Ocak ayında yıllık ( 12 aylık ortalama TÜFE artışı ) yüzde 14,52 oldu.



Ocak 2019 enflasyon oranının açıklanmasının ardından ŞUBAT 2020 kira artış oranı da belli oldu.

Buna göre ŞUBAT 2020 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,52 oldu. Ev sahipleri kiracılara ŞUBAT ayında 14,52 oranın zam yapabilecek.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI

ŞUBAT ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara 12 aylık ortalamalara göre yüzde 14,52 artış yapılacak.

Hesaplama örnekleri



TÜFE'de Ocak ayında bir önceki aya göre %1,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,15 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,52 artış gerçekleşti.



Mevcut kira bedeli: 1.000 TL

Zam oranı: yüzde 14,52 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 145,2 TL

Zamlı kira bedeli: 1.145,2 TL

Mevcut kira bedeli: 1.500 TL

Zam oranı: yüzde 14,52 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 217,8 TL

Zamlı kira bedeli: 1.717,8 TL

Mevcut kira bedeli: 2.000 lira

Zam oranı: yüzde 14,52 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 290,4 TL

Zamlı kira bedeli: 2.290,4 TL

ZAM ORANI NASIL HESAPLANIYOR ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019-2021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Ekonomi Programı 2018 Eylül'de açıklanmıştı. Açıklanan bu yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık eskiden olduğu gibi üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Kira zam oranında hangi TÜFE oranının kullanılacağı ise Yargıtay kararı ile belirlenmişti. Buna göre, kira artış hesaplamasında TÜFE oranlarından 12 aylık ortalamalar baz alınıyor. Buna göre mal sahipleri en fazla dönemin TÜFE oranlarından 12 aylık verilerini aşmadan kiracısına zam yapabiliyor.

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

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