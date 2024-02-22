Ev sahiplerini ''vergi'' paniği sardı! 2 milyon konut işte böyle tespit edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira geliri olanları mercek altına aldı. Vergi daireleri, belirlenen adreslere tebligat gönderdi. Yaklaşık 2 milyon konutun kira geliri olduğu tespit edildi. Peki bu konutlar nasıl tespit edildi? İşte merak edilenler...

Kira gelirlerinin doğru tespiti için kiracılardan bilgi toplanmaya başlandı. Kiracılar 1 Mart'tan itibaren "Dijital Vergi Dairesi"nden bildirim formu doldurabilecek. Böylece beyan edilen kira gelirleri, kiracıların bildirdiği rakamlarla karşılaştırılabilecek. Böylece beyan edilen kira gelirleri, kiracıların bildirdiği rakamlarla karşılaştırılabilecek. Bu çerçevede ilk etapta 5 bin ev sahibinin geçmiş döneme yönelik beyanname verdiği bildirildi.

2 MİLYON KONUT NASIL TESPİT EDİLDİ?

NTV'den Göker Bilgiç'in haberine göre, kira gelirlerinin doğru beyan edilmesini sağlamak için gayrimenkul sahiplerinin kira gelirleri mercek altına alındı. Kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz edildi. Analiz sürecinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri ve TÜİK istatistiklerinden yararlanıldı. Kira denetim çalışmalarında ilk kez TÜİK istatistilerinden faydalanıldı.

Konutlar ile mal sahiplerinin adresleri karşılaştırıldı ve adreslerde tutarlılık olanlar kapsam dışına çıkarıldı. Daha sonra konutta oturanlar ile mal sahiplerinin akrabalık ilişkileri sorgulandı. Anne-baba, çocuk ve kardeşlerin oturdukları konutlar inceleme dışına alındı.

Yıllık gelir vergi beyannamesi veren konutların da çıkarılması sonucu, yaklaşık 2 milyon konutun kira geliri potansiyeline sahip olduğu tespit edildi.

"KAYNANA VERGİSİ"NE DİKKAT!

Denetimlere takılan konutların bir kısmı akrabalar tarafından kullanılıyor. Emsal kira bedelinin uygulanmaması amca, dayı, hala, teyze, yeğen gibi akrabalık ilişkilerini kapsamıyor.

Aynı zamanda tapusu gelin adına olan konutta kaynana oturuyorsa gelir vergisine tabi olacak. Gelinin kendi annesi oturduğunda ise vergi ödemeyecek. Aynı durum damatlar için de geçerli olacak.

MALİYE, KİRACILARA GİDİYOR

Çalışma sonucunda tespit edilen konutlara gidilecek ve kiralık olanlar tespit ediliyor. Denetimler kapsamında kiracılardan kira sözleşmesi ve ödeme yöntemi gibi bilgiler talep ediliyor.

Diğer taraftan kiracılar da artık bildirim formu doldurabilecek. Böylece ev sahiplerinin kira bedelini düşük göstermesini engelleyebilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), "Dijital Vergi Dairesi"nden kiracılara bildirim formu doldurma imkanı getirdi ve uygulama 1 Mart'ta başlıyor. Çalışma kapsamında kiracının bildirdiği rakamlar karşılaştırılacak.

BEYANNAME DÖNEMİ 1 NİSAN'DA BİTECEK

2023 yılı kira gelirleri için beyanname dönemi 1 Mart 2024'te başlayacak ve 1 Nisan'a kadar devam edecek. Tahakkuk edilen gelir vergisinin yarısı mart ayında, diğer yarısı ise temmuz ayında 2 eşit taksitte ödenecek. Beyannameler, vergi dairesine gitmeden Hazır Beyan Sistemi üzerinden yapılabiliyor.

İSTİSNA TUTARI 21 BİN LİRA

Kira beyannemesi için istisna tutarı 2023 yılında 21 bin lira olarak belirlenmişti. Dolayısıyla yıllık 21 bin liranın üzerinde kira geliri elde edenlerin beyanname vermesi gerekiyor. Vergi tutarı istisna bedelinin düşülmesi üzerinden hesaplanacak. Birden fazla konut sahibi olan kişilerin ise toplam gelirine istisna uygulanacak.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), sosyal medya hesabından bir duyuru yayınladı. Yapılan duyuruda, kirada oturan vatandaşlardan belirtilen internet adresine girerek "Kira Bildirim Formu" doldurması istendi. Bu uygulama ile mülk sahiplerinin beyan ettiği kira ile kiracıların ödedikleri kira bedellerinin karşılaştırılarak vergi kayıplarının önüne geçilecek.

GİB'den yapılana açıklama şu şekilde:

"Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında kira gelirlerinin tespiti ve doğru beyan edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri ve TÜİK istatistiklerinden de faydalanılarak potansiyel kiracılara ait adresler tespit edilmektedir. Buna göre mükelleflerimizi gönüllü uyuma davet etmek üzere bilgilendirme mektupları gönderilmekte ve/veya kiracı yoklama yapılmaktadır.

Yapılan yoklama sonucunda ulaşılamayan kiracılara belirtilen gün ve saatte, belirtilen adrese gelmeleri için ödenen kiralara ilişkin görüşme mektubu bırakılmaktadır. Bugünden itibaren görüşme mektubu bırakılan kiracı vatandaşlarımız kira ödemelerine ilişkin bildirimlerini vergi dairesine gitmeden Dijital Vergi Dairesi Uygulamasında yer alan Kira Bildirim Formu’nu doldurarak da yapabileceklerdir. Bu doğrultuda kira ödeyen tüm vatandaşlarımızı Kira Bildirim Formu’nu doldurmaya davet ediyoruz.

Kira Bildirim Formu; Dijital Vergi Dairesine (https://dijital.gib.gov.tr) kullanıcı bilgileri (kullanıcı kodu / T.C. kimlik numarası / vergi kimlik numarası) ve şifre veya e-Devlet şifresi ile giriş yapıldığında sol menüde en alt bölümde yer almaktadır.

“Kira Bildirim Formu” alanında kullanıcılardan istenen;

Kiracıya İlişkin Bilgiler,

Mülk Sahibine İlişkin Bilgiler,

Taşınmaza İlişkin Bilgiler,

Kira Ücretinin Yatırıldığı Hesap Bilgileri,

Bildirime İlişkin Açıklamalar

bölümlerinin doldurularak kaydedilmesi gerekmektedir."

NTV