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İstanbul'da kiralara ''ölümcül'' indirim geldi

İstanbul'da kiralara ''ölümcül'' indirim geldi
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Beklenen büyük Marmara depremi endişesi her geçen gün artarken, İstanbul'da rekor üstüne rekor kıran konut kiralarında dikkat çeken bir değişim var.

İstanbul’da 40-50 senelik eski binalara olan ilginin ‘deprem‘ endişesi nedeniyle düşmesi, kira fiyatlarındaki gerilemeyi de beraberinde getirdi.

Haberglobal’de yer alan habere göre; İstanbul Bakırköy’deki kiralık dairelerde ortalama 2 bin liralık bir düşüş yaşadı. Yeni binalarda bu rakam değişmedi. Bölgede 1999 deprem öncesindeki binalara ilgi de düştü. Daha çok yeni binalara talep bulunuyor.

Konuya ilişkin konuşan bölgede emlakçılık yapan Mukadder Selim, “Yeni dairelere talep arttı. Vatandaşlar deprem riski bulunan ilçelerden endişe duyuyor. Vatandaşlar depreme dayanıklı yerlerde oturmak için harekete geçti. 13 bin liralık daireleri 11-12 bin liraya kadar verebiliyoruz” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN BÜYÜK KISMI BU BİNALAR

Kentsel dönüşüme girecek evlerin büyük bir kısmının 40-50 yıllık binalar olduğunu belirten Selim, “Burada oturanların da gelir düzeyi orta seviyede bulunuyor. Kentsel dönüşümün maddi bir gideri oluyor. 1999 deprem öncesi eski binalara talep azaldı, daire fiyatları az da olsa biraz düştü. 11 bin liralık bir kiralık daireyi 10 ila 9 bin liradan verebiliyorum. Ancak biz vatandaşları eski dairelerin risk altında olduğunu ve kentsel dönüşüme her an girebileceği konusunda uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Etiketler ölümcül indirim indirim bakırköy eski bina apartman deprem kira
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