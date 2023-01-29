İstanbul'dan ''kira kaçışı'' başladı!

İstanbul'da artık akıl almaz rakamlara çıkan kira ücretleri sonrasında İstanbul'dan kaçış başladı. Sokağa inerek halkın sorunlarını dinleyen CHP'li Gürsel Tekin, bir dokunup bin ah işitti.

İstanbul'da son dönemde kiralık ev fiyatlarında büyük artış görüldü. Yüzde 400’lere varan zamlar sonrası halk isyan etti.

“YA ÖDE YA DA ÇIK”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kiraların yüksek olduğu ilçelerden Üsküdar'da vatandaşlarla bir araya geldi. Kirada oturan vatandaşlar, kiraların yüksekliğinden şikayet etti.

Balat'ta oturan bir vatandaş kiraların yüksek olduğunu belirterek, “Ev kiram 1000 liradan 4 bin liraya çıktı. Ev sahibi şunu söylüyor, ya verirsin ya çıkarsın” dedi. Tekin ise, İstanbul'da kiracıların yüzde 25'inin kirasını düzenli ödeyemediğini söyledi.

Kiraların yüksekliğinden yakınan bir vatandaş ise, “Kiralar çok pahalı çıkarsam bir daha bulamam” dedi.

Üsküdar'da bir büfede çalışan vatandaş da, “Kiraya 4 bin lira ödüyordum. Evden çıkardılar bizi. Çocuklar bir tarafta biz bir taraftayız. 4 aydır ev arıyoruz, ev bulamıyoruz. Kiralar 10 bin lira, 20 bin lira. Zor durumdayız” diye konuştu.

“BİRÇOK İNSAN KİRALARINI ÖDEYEMEDİĞİ İÇİN İSTANBUL'U TERK ETTİ”

İnsanların ev bulamadığını ve İstanbul’u terk ettiklerini söyleyen CHP'li Gürsel Tekin, şu ifadeleri kullandı;

*Eğer mücadele edeceksiniz yapı stoklarını stoklayan imar çetesi ve beton lobisi ile mücadele edeceksiniz. Nerede mi? Üsküdar'da, Kadıköy'de, Türkiye'nin her yerinde.

*Bu kadar büyük lüks konutlar yapıyorsunuz, sadece aidatları 14 bin lira. TOKİ ne yapacaktı, Emlak Konut ne yapacaktı. Vatandaşa konut yapacaktı, barınma yeri yapacaktı. Maalesef rezidanslara ve lüks konutlara insanları mahkum ettiler.

*İstanbul'da 750 bin ile 1 milyon boş yapı stoku olmasına rağmen insanlarımız ne yazık ki kiralık ev bulamaz hale geldi. Özellikle Zeytinburnu, Bakırköy sahilindeki rantlı yapıların yarısı bomboş.

*Çünkü oralar çok pahalı. Vatandaşlarımız ne yazık ki pahalı kiraya mahkum edilir hale geldi. Birçok insan kiralarını ödeyemediği için İstanbul'u terk etmek zorunda kaldı.

*İnsanların ev bulamaması, pahalı evlere mahkum edilmesinin temel nedeni Türkiye'de beton lobisinin ve imar çetesinin elindeki çokça yapı stoklarından kaynaklı. Derhal bunları vergilendirmemiz lazım ki bir dengeyi tutturalım.