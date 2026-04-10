  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Emlak
  4. Kentsel dönüşümde arsa payı krizi! Bina yıkılmadan bu davayı açmayan hakkını kaybediyor

Kentsel dönüşümde arsa payı krizi! Bina yıkılmadan bu davayı açmayan hakkını kaybediyor

Güncelleme:

Türkiye'nin dört bir yanında hız kazanan kentsel dönüşüm süreci, eski binalarda yıllardır uyuyan büyük bir tehlikeyi; "Hatalı Arsa Payı" krizini gün yüzüne çıkardı. Özellikle 2007 öncesi yapılan binalarda müteahhitlerin inisiyatifiyle belirlenen adaletsiz pay dağıtımı, bugün hak sahiplerinin yeni binalarında metrekare ve şerefiye kaybı yaşamasına neden oluyor.

Türkiye'de sayıları her geçen gün artan kentsel dönüşüm projeleri, eski binalardaki arsa payı sorununu gün yüzüne çıkardı. Hukukçular, aynı özellikteki dairelerin farklı arsa paylarına sahip olması nedeniyle mağduriyetlere neden olan süreçle ilgili arsa payı düzeltim davalarının mutlaka bina yıkılmadan önce açılması gerektiğine dikkat çekti.

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de hayati bir zorunluluk haline gelen ve son dönemde sayıları artan kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte, eski binalardaki hatalı ve haksız uygulamalar gün yüzüne çıkıyor. Özellikle 2007 yılı ve öncesinde inşa edilen yapılarda, bağımsız bölümlerin mülkiyet oranını ifade eden arsa payının adil dağıtılmaması, dönüşüm sürecinde büyük sorunlara neden oluyor. Önceki yıllarda müteahhitlerin inisiyatifine bırakılan bu paylar, binanın kat, cephe, metrekare, manzara gibi özelliklerine değil, müteahhitlerin inisiyatifine göre belirleniyordu. 2007 yılında değişen kanunla bu durum ortadan kaldırılırken, bu tarih öncesinde inşa edilen binalardaki hak sahipleri kentsel dönüşüm sürecinde mağduriyetler yaşıyor. Benzer özellikleri taşıyan mülkiyetler aynı arsa payına sahip olmadığı için kentsel dönüşüm sürecinde aynı haklara sahip olamayan kişiler hak kaybına uğruyor.

AYNI ŞEREFİYEYE SAHİP İKİ DAİRE FARKLI ARSA PAYINA SAHİP

Antalya'da emlakçılık yapan ve sahada bu mağduriyetlerle sıklıkla karşılaştıklarını söyleyen Halit Mert, “Arsa payı mülkiyet hakkının özüdür. Tüketiciler bir yeri alırken aslında arsa payını satın alır. Dolayısıyla bir gayrimenkulün devri işlemleri esnasında arsa payına bakılması gerekir. Türkiye'de 2007 yılından önce özellikle müteahhitlerin beyanına esas şekilde arsa payı dağıtımı yapılıyordu. Müteahhit ne beyan ederse, kat mülkiyeti kurulurken de ona göre paylaştırılıyordu. Dolayısıyla kendine ait dükkan veya dairelere daha fazla arsa payı veren müteahhitler, bunları yarın öbür gün daha fazla fiyata satıyordu arsa payı yüksek diye. Bu durum binalar kentsel dönüşüme gireceği sırada ciddi problemlere sebep oluyor. Aynı katta, aynı şerefiyeye sahip iki farklı dairenin birbirinden farklı arsa payına sahip olduğu kentsel dönüşüm esnasında ortaya çıkıyor. Bu da vatandaşlar arasında ciddi problemlere sebep oluyor" dedi.

'SATIN ALMADAN KONTROL EDİN' UYARISI

Eski tarihli yapılara dikkat çeken Halit Mert, “Biz de sahada sürekli bu durumla karşılaşıyoruz. Kanun 2007'de değişmişti ama 2010'a kadar devam ettiği yerler var. 2010 öncesi gayrimenkullerin arsa payları kontrol edilerek alım yapılırsa, diğer katlardaki diğer mülkiyetlerle aynı hakka sahip olup olmadığı kontrol edilirse vatandaşların mağduriyeti engellenmiş olur" diye konuştu.

'HAKSIZLIKLAR ORTAYA ÇIKIYOR'

Sürecin hukuki boyutunu değerlendiren Avukat Emrah Taşkın ise kentsel dönüşümün zorunluluk olduğunu, ancak süreçte haksızlıkların ortaya çıktığını söyledi. Taşkın, “Tabi ülkemiz bir deprem ülkesi. Dolayısıyla kentsel dönüşüm ihtiyaç olmanın ötesinde hayatta kalmak için mutlak yapılması gereken bir işlem. Ancak kentsel dönüşümün, mülkiyet hakkını gasbetmeyecek şekilde yapılması gerekiyor. Geçmiş yıllarda müteahhitlerin beyanıyla arsa payları belirlendiği için bazı haksızlıklar ortaya çıkıyor. Şöyle ki; sizin taşınmazınız deniz gören bir cephede olabilir, metrekare olarak çok geniş bir daire olabilir. Ancak arsa payınız düşükse siz kentsel dönüşüm sonrasında hak ettiğinizden daha düşük bir daireye, daha düşük bir alana sahip oluyorsunuz" dedi.

'BİNA YIKILMADAN DAVA AÇILMASI ŞART'

Vatandaşların bu tür durumlarda dava açması gerektiğini belirten Taşkın, “Bunun önüne geçmek adına vatandaşlarımız tapuya giderek binalarının yönetim planlarını alıp burada arsa paylarıyla diğer daireleri ve kendi dairelerini karşılaştırabilir. Bu karşılaştırma neticesinde şayet arsa paylarında eksiklik olduğunu, şerefiyeye uygun olmadığını tespit ederlerse de Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 3’üncü maddesine dayalı olarak Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açmak suretiyle arsa payının düzeltilmesini talep edebilir. Ancak bu davayı açarken vatandaşlarımızın şuna dikkat etmesi gerekiyor. Burada bir tespit yapılması lazım, bu tespitin yapılabilmesi için de binanın ayakta olması lazım. O yüzden bina yıkılmadan mutlak surette bu davanın açılması gerekiyor. Eski tarihlerde müteahhit beyanıyla bu işlemler yapıldığı için daire alırken veya mevcut daireler açısından her vatandaşımızın bunu kontrol etmesinde fayda görüyoruz" diye konuştu.

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 19 ilçede binlerce hane etkilenecek
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 19 ilçede binlerce hane etkilenecek
Bakan müjdeyi verdi: İki il arası seyahat süresi 2 saate düşecek
Bakan müjdeyi verdi: İki il arası seyahat süresi 2 saate düşecek
Türkiye'nin yerli kamikaze dronları dünya arenasına çıktı!
Türkiye'nin yerli kamikaze dronları dünya arenasına çıktı!
Çocuklarının önünde eski eşi olacak cani tarafından vurulan genç kadından kahreden itiraf
Çocuklarının önünde eski eşi olacak cani tarafından vurulan genç kadından kahreden itiraf
Suçüstü yakalanan kadın korsan taksicinin polise verdiği cevap ''yok artık'' dedirtti
Suçüstü yakalanan kadın korsan taksicinin polise verdiği cevap ''yok artık'' dedirtti
Piyasalarda ''ateşkes'' fırtınası: Gram altın için yeni hedef verildi
Piyasalarda ''ateşkes'' fırtınası: Gram altın için yeni hedef verildi
İslam Memiş altın, gümüş, Dolar, Euro ve Borsa İstanbul için tahminlerini açıkladı
İslam Memiş altın, gümüş, Dolar, Euro ve Borsa İstanbul için tahminlerini açıkladı
Gassal hayranlarına müjde! 3. sezon yayın tarihi belli oldu
Gassal hayranlarına müjde! 3. sezon yayın tarihi belli oldu
Etiketler kentsel dönüşüm arsa payı arsa payı düzeltim davası tapuda arsa payı hak kaybı antalya emlak gayrimenkul şerefiye payı video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Termometrelerin 0'ın altına düştüğü tarımın başkentinde üreticinin zirai don nöbeti başladı! Termometrelerin 0'ın altına düştüğü tarımın başkentinde üreticinin zirai don nöbeti başladı! CHP'li bir belediyeye daha operasyon! Gözaltılar var CHP'li bir belediyeye daha operasyon! Gözaltılar var Barışma bahanesiyle geldi, öz kızını öldürüp eski eşini ağır yaraladı! Barışma bahanesiyle geldi, öz kızını öldürüp eski eşini ağır yaraladı! Kız yurdunda öğrencileri taciz edip çamaşırhanede yarı çıplak yakalanan zanlı tutuklandı Kız yurdunda öğrencileri taciz edip çamaşırhanede yarı çıplak yakalanan zanlı tutuklandı ABD First Lady'si Melania Trump, Jeffrey Epstein sessizliğini bozdu ABD First Lady'si Melania Trump, Jeffrey Epstein sessizliğini bozdu PFDK’dan Beşiktaş’a milyonluk ceza yağmuru! Serdal Adalı, Cherny, Agbadou... PFDK’dan Beşiktaş’a milyonluk ceza yağmuru! Serdal Adalı, Cherny, Agbadou... Kim Milyoner Olmak İster'de edebiyat mezununu genç kadını terleten soru Kim Milyoner Olmak İster'de edebiyat mezununu genç kadını terleten soru Ekranların güzel oyuncusundan aynı zamanda meslektaşı olduğu eşi hakkında dikkat çeken itiraf Ekranların güzel oyuncusundan aynı zamanda meslektaşı olduğu eşi hakkında dikkat çeken itiraf Sağanak yağışlar Antakya'yı yuttu! Okullar 1 gün tatil edildi Sağanak yağışlar Antakya'yı yuttu! Okullar 1 gün tatil edildi Tartışma yaratan bungalov düzenlemesinde Erdoğan devrede! Tartışma yaratan bungalov düzenlemesinde Erdoğan devrede!
Türkiye'nin göklerdeki gururu KIZILELMA'dan görünmezlik testinde gövde gösterisi! Türkiye'nin göklerdeki gururu KIZILELMA'dan görünmezlik testinde gövde gösterisi! Hafta sonunun hava durumu belli oldu; hava önce buz kesecek ama ardından bahar geliyor.. Hafta sonunun hava durumu belli oldu; hava önce buz kesecek ama ardından bahar geliyor.. 65 yaşındaki yaşlı adam, 18 metrelik kuyuda tam 16 gün boyunca mahsur kaldı! 65 yaşındaki yaşlı adam, 18 metrelik kuyuda tam 16 gün boyunca mahsur kaldı! Gözaltına alınan CHP'li belediye başkanı serbest! Gözaltına alınan CHP'li belediye başkanı serbest! Sigaraya topyekün yasak geliyor! İşte AK Parti'nin masasındaki yeni düzenleme! Sigaraya topyekün yasak geliyor! İşte AK Parti'nin masasındaki yeni düzenleme! Bir ilimizde kırmızı ışık cezası rekoru kırıldı; 1,5 ayda 1.877 ceza kesildi, tutar dudak uçuklattı Bir ilimizde kırmızı ışık cezası rekoru kırıldı; 1,5 ayda 1.877 ceza kesildi, tutar dudak uçuklattı Akaryakıttaki rekor indirim sevinci kısa sürdü... Hem benzine hem de motorine yeniden zam geliyor! Akaryakıttaki rekor indirim sevinci kısa sürdü... Hem benzine hem de motorine yeniden zam geliyor! TCMB'den tarihi zarar! Merkez Bankası'nın zararı 1 Trilyon TL'yi aştı! TCMB'den tarihi zarar! Merkez Bankası'nın zararı 1 Trilyon TL'yi aştı! Töre cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu: 3 çocuğun babası kayınbiraderi çıktı, diri diri yakmışlar Töre cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu: 3 çocuğun babası kayınbiraderi çıktı, diri diri yakmışlar Tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Mustafa Bozbey’in ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Mustafa Bozbey’in ifadesi ortaya çıktı