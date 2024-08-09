Kira fiyatları düşecek mi? Uzmanlar tarih verip uyardı

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olan kiralık evlerle ilgili sektörün uzmanları yeni görüşlerde bulundu. Kira fiyatları düşecek mi? İşte yanıtı...

Vatandaşların en çok dert yendiği konulardan biri kira. Son yıllarda kira zamlarında hızla artışlar kaydedildi. Göç ile artan nüfus ve satılık konut fiyatlarında yaşanan yükseliş kiraların katlanmasına neden oldu.

YAVAŞLAMA GÖRÜLDÜ

15 aydır uygulanan sıkı para politikası bu alanda da etkisini göstermeye başladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu sunumunda, kira enflasyonunda yavaşlama görüldüğünü söyledi. Fiyat artışlarının eskisi kadar yüksek olmadığı mesajı verdi.

YÜZDE 65'Lİ RAKAMLAR AÇIKLANDI

Sektör yetkililerine göre kira zam sınırı kaldırıldığından beri iki ay üst üste TÜFE'nin 12 aylık verileri yüzde 65'li rakamlar olarak açıklandı. NTV'nin haberine göre; Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi, "İstanbul kira ortalamasını alırsak 100 metrekare kira ortalaması 20 bin TL idi. 20 bin TL'nin kira zamları uygulanırsa 33 bin lira civarına çıkması lazım. Şu anda aynı dairenin boş fiyatı 25 bin ile 27 bin TL arasında." dedi.

"KİRA DÜŞÜŞÜ ÖNÜNDE EN BÜYÜK ENGEL"

"Konut üretimine duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Türkiye'de evlilikler, boşanmalar ve eğitim nedeniyle her yıl 800 bin yeni konut yapılması gerekiyor. Ancak Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre üretim rakamı çok düşük. 2021'de 626 bin, 2022'de 642 bin, 2023'te 533 bin konut için yapı izin belgesi verildi. Yani ihtiyacın altında bir üretim var. Uzmanlara göre, bu durum kira düşüşü önünde en büyük engel.

KİRALAR İÇİN EKİM AYINA DİKKAT

Üniversiteler ekim ayında kapılarını açacak. Sektör yetkililileri, bunun özellikle büyük kentlerde taşınma hareketliliği yaratabileceğini ifade ediyor. Kiralarda artışların yeniden hızlanabileceği uyarısı yapıyorlar."

NTV