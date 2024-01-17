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''Konut fiyatları düşecek'' diyenler bir kez daha yanıldı

''Konut fiyatları düşecek'' diyenler bir kez daha yanıldı
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TCMB, kasım ayı konut fiyat endeksini açıkladı. Buna göre, konut fiyatları nominal olarak yüzde 82,8, reel olarak ise yüzde 12,4 oranında arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Kasım ayı konut fiyat endeksi (KFE) verisini açıkladı. 

Buna göre, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 82,8, reel olarak ise yüzde 12,4 oranında arttı. 

KFE, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artarak 1150,4 seviyesinde gerçekleşti. 

TCMB, kasım ayı konut fiyat endeksini açıkladı. Buna göre, konut fiyatları nominal olarak yüzde 82,8, reel olarak ise yüzde 12,4 oranında arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,4 oranında artış gösterdi. 

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,8, 1,8 ve 2,8 oranlarında artış gözlendi. 

TCMB, kasım ayı konut fiyat endeksini açıkladı. Buna göre, konut fiyatları nominal olarak yüzde 82,8, reel olarak ise yüzde 12,4 oranında arttı.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 69,2, 96,3 ve 76,9 oranlarında artış gösterdi. 

TCMB, kasım ayı konut fiyat endeksini açıkladı. Buna göre, konut fiyatları nominal olarak yüzde 82,8, reel olarak ise yüzde 12,4 oranında arttı.

Etiketler konut fiyat endeksi konut fiyatları
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