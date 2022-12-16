Konut fiyatları yine yükseldi

Merkez Bankası'nın verilerine göre, konut fiyat endeksi Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 5.36 artış gösterdi.

Konut fiyatlarında yıllık artışta rekor serisi Ekim ayında ara verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre Ekim'de konut fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 188,20 arttı. Eylül ayında yıllık artış yüzde 189,09 ile rekor kırmıştı.

Ekim'de yıllık konut fiyatları artışında görülen sınırlı yavaşlama 1,5 yıl sonra görülen ilk yavaşlama oldu.

Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda sosyal konut projesinin konut fiyatlarını gerilettiği belirtilmişti. Ancak Ekim'de konut fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 5,36 arttı. Ekim ayıyla birlikte konut fiyatlarında aylık artış serisi 45. aya çıktı.

Ekim'de konut fiyatlarında enflasyondan arındırılmış artış ise yüzde 56,3 olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde yeni konutlarda fiyatlar yıllık olarak yüzde 177,4 artarken, yeni olmayan konutlarda ise yüzde 190'lık yıllık artış görüldü. Türkiye genelinde ortalama birim fiyat metrekare başına 16 bin 563 TL'ye çıktı.

İstanbul'da fiyatlar üçe katlandı

Türkiye'nin en sıcak konut pazarı İstanbul'da fiyatlarda yukarı yönlü ivme Ekim'de de devam etti. Buna göre İstanbul'da konut fiyatları Ekim'de yıllık olarak yüzde 204,6 arttı. Yeni konutlarda artış yüzde 198,3 olurken, yeni olmayan konutlarda yüzde 206,9'luk artış görüldü. Ekim ayı itibariyle İstanbul'da metrekare başına ortalama fiyat 26 bin 637 oldu.

İzmir'de konut fiyatları aynı dönemde yüzde 186,4 arttı, birim fiyat 19 bin 632 TL oldu. Ankara'da yıllık artış yüzde 194,1 olurken, birim fiyat da 12 bin TL'ye ulaştı.