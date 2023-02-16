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Konut fiyatlarında rekor artış!

Konut fiyatlarında rekor artış!
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt genelinde konut fiyatlarının yıllık bazda yüzde 167,8 oranında arttığını açıkladı. İstanbul'da ise artış oranı 3 kat oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 Aralık ayı konut fiyat endeksi verisini paylaştı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 oranında artarak 662,5 seviyesinde gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 167,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 58,7 oranında artış gösterdi.

İstanbul’da 3 kat artış
İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 4,7, 4,6 ve 4,2 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 174,2, 172,7 ve 168,3 oranlarında artış gösterdi.

İHA

Etiketler konut fiyat endeksi merkez bankası tcmb istanbul konut fiyat artışı
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