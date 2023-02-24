Konut kredilerinde kredi tutarı ve limitler değişti

BDDK, konut alımında kullandırılabilecek azami kredi tutarı ve oranlarında değişikliğe gitti.

Buna göre değeri 5 milyon TL'nin altında olan birinci el konutlarda enerji sınıfına göre değerin yüzde 80 ile yüzde 90'ı arasında azami kredi kullanılabilecek. 5 milyon ile 10 milyon TL arasındaki birinci el konutlarda enerji sınıfına göre yüzde 70 ile yüzde 80 arasında azami kredi kullanılabilecek.

İlk elde 10 milyon ile 20 milyon TL arasında ise yüzde 60 ile yüzde 70 arasında azami kredi söz konusu olabilecek. 20 milyon TL'yi aşan ilk el konutlar için ise yüzde 50 ile yüzde 60 azami kredi tutarı uygulanabilecek.

BDDK tarafından alınan kararda şöyle denildi:

"Kurulun 24.02.2023 tarihli toplantısında, 23.02.2023 tarih ve E-24049440-045.01[4/5]- 77880 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi sonucunda; - Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) “Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 12/A maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde belirlenmesine,

28.03.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Geçici 37 nci maddesinde düzenlenen “Yeni Konut Finansmanı Programı” kapsamında kullandırılacak kredilerin işbu Karar kapsamında yapılan belirlemelere tabi olmamasına, Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."