Konut satışında büyük çöküş

Şubat 2023'ün gayrimenkul satış rakamları açıklandı. Gayrimenkul satışı 2023 yılı ocak ayına göre yüzde 39 geriledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, geçen şubat ayındaki 151 bin 416 gayrimenkul satış işleminden 3 milyar 591 milyon 484 bin 24 lira tapu harcı geliri sağlandı.

Bu satış işlemlerinin 60 bin 426'sını konut, 26 bin 247'sini arsa, 46 bin 720'sini tarla, 6 bin 372'sini iş yeri ve geri kalanını ise diğer taşınmazların satışı oluşturdu.

2023 yılı Şubat ayındaki işlem sayısı, 249 bin 852 gayrimenkul satış işleminin yapıldığı 2023 yılı Ocak ayına göre yüzde 39 geriledi.

En çok satış işlemi yapılan ilk 10 il arasında 19 bin 710 satışla İstanbul ilk sırada yer aldı.

İşte İstanbul'u takip eden 9 il:

- Ankara 10 bin 609

- İzmir 8 bin 777

- Antalya 6 bin 726

- Bursa 6 bin 237



- Konya 5 bin 206

- Tekirdağ 4 bin 351

- Kocaeli 4 bin 285

- Balıkesir 4 bin 163

- Mersin 3 bin 452