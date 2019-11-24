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  4. 24 Kasım 2019 09:04

Meclis maketten ev satışı için harekete geçti

Meclis, vatandaşları mağdur eden maketten ev satışıyla ilgili şikayetleri incelemek üzere komisyon kurdu.

Meclis maketten ev satışı için harekete geçti
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Dilekçe Komisyonu, maketten satış şikayetlerini incelemek üzere alt komisyon kurdu. Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır, “Türkiye’de ve dünyada çok önemli işlere imza atan inşaat firmalarımız var ama disipline edilmemiş bir takım firmalar vatandaşın iyi niyetinden, mevzuatın eksik uygulanmasından istifade ederek mağduriyetlere sebep oluyorlar” dedi.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, maketten satışlarla ilgili bin 959 imzalı 360 şikayet dilekçesi, komisyona ulaştı. Dilekçe verenler arasında iktidar ve muhalefetten milletvekilleri de yer aldı. Maketten satışlara ilişkin şikayetler özetle şöyle anlatıldı: “Ön ödemeli satış sözleşmesiyle maketten satışı yapılan gayrimenkullere ilişkin geniş, kapsamlı sorunlar yaşandığı, sözleşme konusu gayrimenkullerin ya hiç ya da gereği gibi teslim edilmediği, harçlar ve benzeri kamusal yükümlülüklerin maliyetinin yüksek olması nedeniyle tüketicilerin resmî şekil şartlarına uygun sözleşme düzenlenmesinden feragat ettiği ya da buna yönlendirildiği, teminat sağlama yükümlülüğünün şirketlerce yerine getirilmediği, mükerrer satışların yaşandığı, bağlı kredi kullanımı nedeniyle tapuların ipotekli olduğu görülmüştür.”

Hürriyet

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